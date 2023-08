PSG: Mbappé de nouveau présent avec le "loft" et les indésirables ce jeudi

Kylian Mbappé était bien présent au centre d'entraînement du PSG, à Poissy (Yvelines) ce jeudi, avec les autres "indésirables" du club parisien. Il a participé à une séance plus légère que celle de la veille, alors que son avenir est toujours aussi incertain.

Malgré une arrivée discrète par une autre entrée, Kylian Mbappé n'a pas manqué la séance d'entraînement du jour avec le PSG. Ce jeudi, le meilleur buteur et joueur de la dernière saison en Ligue 1 était bien présent à Poissy à 10h30 pour poursuivre sa préparation physique estivale, à la marge du groupe parisien retenu pour participer à la tournée en Asie.

Séance allégée pour Mbappé et les "lofteurs"

L'histoire ne dit pas si le capitaine de l'équipe de France a jeté un oeil au match amical de ses partenaires face au club coréen du Jeonbuk Motors (victoire 0-3). Son frère Ethan était bien titulaire, alors que Neymar a inscrit un doublé avant d'offrir une belle passe décisive à Marco Asensio, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Avec les "indésirables" (Julian Draxler en tête) de l'effectif parisien, et plusieurs autres joueurs dont Nuno Mendes, en cours de rétablissement, et Timothée Pembélé, Mbappé a participé à une séance allégée. Au programme : toro en deux groupes et des exercices de conduite de balle. Le tout devant une soixantaine de supporters venus pour l'occasion.

L'avenir de l'attaquant parisien demeure, quant à lui, toujours aussi incertain. Convaincus qu'il a d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour débarquer libre dans un an, les dirigeants du PSG se préparent à recevoir cet été une offre "extrêmement basse" du club madrilène, en dernière minute, comme expliqué par RMC Sport.