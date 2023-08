EN DIRECT - PSG-Jeonbuk: Neymar et Ethan Mbappé titulaires, Verratti capitaine

La compo du PSG avec Neymar, Ethan Mbappé et Verratti capitaine

La compo du PSG est tombée. Comme annoncé par RMC Sport, Neymar est bien titulaire. Le Brésilien, qui n'a plus joué depuis février et sa blessure à la cheville, sera entouré d'Ismaël Gharbi et Hugo Ekitiké pour animer l'attaque. Ethan Mbappé et Cher Ndour sont alignés dans l'entrejeu. Le jeune Sherif Naga (17 ans) devrait évoluer dans le couloir droit de la défense. Marco Verratti est capitaine.