PSG: Mbappé devient ambassadeur de Dior

Kylian Mbappé a signé un partenariat, dont la durée n'a pas été précisée, avec la célèbre marque de luxe Dior. L'attaquant du PSG devient ambassadeur de la maison française.

Nouveau contrat pour Kylian Mbappé. Pas (encore) avec le PSG ou un autre cador européen, mais avec l'une des marques de luxe les plus réputées au monde. Le jeune attaquant parisien (22 ans) vient de signer un partenariat avec Dior pour devenir ambassadeur de la prestigieuse maison française. Il représentera notamment le parfum "Sauvage" et prêtera son image aux créations de Kim Jones, le directeur artistique des collections homme de Dior.

La filiale du groupe LVMH prouve donc son intérêt pour le monde du sport, trois mois après avoir conclu un accord avec le PSG pour habiller les joueurs du club de la capitale pour les deux prochaines années. Mbappé, lui, confirme qu'il est devenu ultra bankable.

Quatre partenaires officiels pour Mbappé

Sa notoriété connaît une croissance exponentielle et les marques lui portent un intérêt toujours plus grandissant. Mais le champion du monde et son entourage ont toujours cherché à éviter le piège de "l'homme-sandwich" qui serait lié à une dizaine de marques aussi différentes les unes des autres.

"Après la Coupe du monde (2018), il y a eu plein de demandes qui tombaient tous les jours. C'était vraiment infernal. Maintenant, c'est toutes les semaines", expliquait il y a deux ans à l'AFP Me Delphine Verheyden, l'avocate qui gère les intérêts du Parisien avec ses parents. Aujourd'hui, sur son site internet officiel, Mbappé affiche trois partenaires officiels en plus de Dior: l'équipementier Nike, l'horloger suisse Hublot et l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts, qui développe FIFA 22.

Sur un plan purement sportif, Mbappé et le PSG ont rendez-vous dimanche (21h10) au stade du Hainaut de Valenciennes pour y défier l’Entente Feignies-Aulnoye (N3) en 32es de finale de la Coupe de France. Ils se rendront ensuite à Lorient mercredi (21h) pour la 19e journée de Ligue 1 avant la pause hivernale.