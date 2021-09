Ligue 1: le PSG se pare de Dior

Le club de la capitale et la maison Dior ont signé un partenariat de deux ans, une première pour un club de sport. Dès cette saison, la célèbre marque habillera les coéquipiers de Lionel Messi.

Le PSG entre un peu plus dans l'histoire. Après un recrutement XXL du côté du sportif, le club de la capitale a attiré ... un géant de la mode. Dans un communiqué, le Paris SG a annoncé avoir signé un partenariat de deux ans avec la maison Dior. "A travers ce partenariat, le Paris Saint-Germain poursuit son avancée pionnière dans l’univers de la mode et du lifestyle ; il partage avec la maison Dior une même passion pour Paris qu’ils contribuent, par leur créativité, à faire rayonner à travers le monde, commente le club dans un communiqué. A l’occasion de cette collaboration unique, Kim Jones, le Directeur Artistique des collections masculines de Dior, signe des créations inédites pour les deux saisons à venir."

Des designs spécialement conçus pour le PSG

Le Directeur Artistique des collections masculines de Dior, Kim Jones, propose un look "casual" composé "d'un blouson Harrington, d’un pull et d’un polo en maille, tous rehaussés d’un patch brodé 'Paris Saint-Germain' et des initiales 'CD Icon' ainsi que des derbies Dior Explorer en cuir noir, ponctuées de l’iconique Dior Oblique. C'est la première fois que la marque de luxe française s'associe avec un club de sport.

Les joueurs parisiens porteront notamment ces tenues lors de leur arrivée au stade, notamment pour leur retour en Ligue des dhampions. L'équipe de Mauricio Pochettino, demi-finaliste de la C1 la saison dernière, va devoir se défaire d'un groupe difficile composé du FC Bruges, du RB Leipzig et de Manchester City. La conquête d'une première Ligue des champions dans l'histoire du club parisien débute dès le 15 septembre, avec un déplacement sur la pelouse du FC Bruges, sur RMC Sport.

