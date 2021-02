PSG: Leonardo confiant pour les prolongations de Mbappé et Neymar

Leonardo,le directeur sportif du PSG, s'est montré très optimiste sur la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, actuellement lié jusqu'en 2022

Les choses devraient s'accélérer dans les prochaines semaines au PSG. C'est Leonardo qui le dit. Invité de France Bleu Paris ce jeudi matin, le directeur sportif parisien a promis des annonces dans un futur proche sur l'un des dossiers très chauds du moment: l'avenir de Kylian Mbappé, actuellement lié au club jusqu'en 2022. Il se montre optimiste sur une prolongation de la star française.

"Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas, indique le directeur sportif. Il est, point. (...) J'entends dire: 'Kylian veut des responsabilités' mais il a déjà des responsabilités, il n'y a pas à discuter par rapport à ça. Il s'agit de la constance et de continuer son parcours."

"Par rapport au contrat, ça fait longtemps qu'on parle, poursuit-il. On avance principalement sur le fait d'être clair par rapport à notre position. Ce qu'on veut est toujours plus clair et tout le monde le sait. On va arriver au moment où il faudra prendre une position et une décision. On se rapproche de ce moment. Il y a une bonne ouverture de dialogue."

"On est en bonne voie"

Relancé sur la prolongation de Neymar, annoncée imminente, il a englobé le cas du Brésilien avec celui de Mbappé. "J'ai vu que c'était déjà fait (la prolongation de Neymar, ndlr), sourit-il. Je fais un point. Avec Kylian, on parle. Les choses sont claires. On va arriver au moment - et je pense que c'est bientôt - de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. C'est important pour tout le monde. Avec Neymar, on parle aussi. Là, on est en bonne voie. Le contrat est seulement décidé quand il est signé. Ce n'est pas encore le cas mais on arrive au bon moment, aussi pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers qu'on discute. L'idée est d'arriver au bout le plus vite possible. De notre côté, il y a l'intention de les renouveler tous les quatre. "

La semaine dernière, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, avait confié un dénouement immiment sur le dossier de la prolongation de son attaquant. "Le PSG peut offrir à Mbappé tous les outils pour qu'il soit heureux, a déclaré le technicien sur Catalunya Radio. Je crois que c'est un sujet qui va bientôt s'éclaircir."

En janvier dernier, le champion du monde 2018 avait sourir au moment d'évoquer une date-limite pour l'annonce de sa décision sur son avenir. "Si j'avais la réponse, je l'aurais dit aujourd'hui, avait-il confié. Mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps ou pas. C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire, un an après, que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que ça amène une réflexion."