Mercato: Zidane tenterait de convaincre Mbappé de signer au Real

Selon El Confidencial, Zinédine Zidane échangerait depuis plusieurs semaines avec Kylian Mbappé, pour tenter de convaincre l'attaquant de ne pas prolonger au PSG, et de le rejoindre au Real Madrid.

Ce n'est pas un secret: Kylian Mbappé est un grand fan de Zinédine Zidane, et Zinédine Zidane est un grand fan de Kylian Mbappé. Mais selon El Confidencial, la relation entre les deux hommes va désormais au-délà des sympathiques déclarations publiques.

Alors que l'avenir de l'attaquant français est incertain, le média espagnol indique que l'entraîneur du Real Madrid a profité de cette trêve internationale pour lui écrire plusieurs messages. Et pas seulement pour parler de la pluie et du beau temps, puisque Zizou tiendrait Mbappé au courant des projets madrilènes, avec un objectif clair: le recruter l'été prochain.

Des messages, et une vraie stratégie en tête

Si le nom d'Erling Haaland revient de plus en plus parmi les cibles madrilènes au poste d'attaquant, Zidane aurait personnellement confirmé à Mbappé qu'il est la priorité du président Florentino Pérez. Et ce ne serait pas la première fois qu'il lui glisse des mots similaires. Toujours selon El Confidencial, le champion du monde 1998 aurait pris le temps de féliciter son successeur de 2018 après son triplé inscrit au Camp Nou en 8e de finale aller de Ligue des champions le 16 février. Bref, les échanges sont réguliers, et les deux hommes se rapprocheraient.

Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi entretenant une bonne relation, le Real Madrid ne souhaite cependant pas entrer en conflit avec le PSG. Sa stratégie serait un peu plus "vicieuse": il s'agirait de convaincre Mbappé de ne pas prolonger à Paris, pour que le club champion de France soit contraint de le mettre sur le marché cet été (sinon quoi il partira libre en 2022), et ensuite négocier un transfert.

Ce plan peut-il fonctionner? Difficile d'y répondre. Invité de Top of the Foot, sur RMC, le 11 mars dernier, le directeur sportif parisien Leonardo s'était montré un peu flou sur la situation de son numéro 7. "On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur, disait-il. (...) Mbappé, aujourd’hui, est sous contrat avec le PSG, c’est le seul fait valable. Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Il reste quinze mois, quand même. La seule chose qui compte, c’est l’envie de parler d’une prolongation. (…) Aujourd’hui, il n’y a pas d’inquiétude."