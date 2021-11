PSG: Mbappé rend hommage à Virgil Abloh, figure de la mode, décédé à 41 ans

Créateur de la marque Off White, également en charge des collections homme de Louis Vuitton, Virgil Abloh est mort ce dimanche à 41 ans, des suites d'un cancer. Kylian Mbappé lui a rendu hommage.

Le monde de la mode est en deuil et perd un de ses noms les plus prometteurs. Le groupe LVMH a annoncé ce dimanche la mort de Virgil Abloh, âgé de seulement 41 ans, qui combattait un cancer "depuis plusieurs années".

Le créateur avait fondé la marque Off White en 2013 à Milan, connue pour avoir redoré l'image du streetwear et collaboré avec de nombreuses marques comme Nike. Il était aussi en charge des collections Homme de Louis Vuitton depuis 2018, dont il avait redopé les ventes. Il était également connu pour son engagement dans la cause noire. Touché par le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis, le créateur américain avait par exemple lancé un programme d'aide aux étudiants noirs qui voulaient se lancer dans une carrière créative.

"Personne n'oubliera l'impact que tu as eu"

Sur les réseaux sociaux, les hommages sont nombreux. Kylian Mbappé en fait partie. Sur Twitter, l'attaquant du PSG a très vite réagi à l'annonce du décès de Virgil Abloh, en anglais: "RIP Virgil Abloh. Personne n'oubliera l'impact que tu as eu. Dieu te bénisse, mon ami."

Les deux hommes se connaissaient. Le créateur américain avait notamment designé une paire de crampons Off White en collaboration avec Nike, portée par le champion du monde tricolore en finale de Coupe de la Ligue en 2018.