PSG: Mbappé s'explique sur le "clochard gate" avec Neymar

EXCLU RMC SPORT - Dans un entretien événement, diffusé ce mardi à 18h sur RMC dans Rothen s'enflamme, Kylian Mbappé n'élude aucun sujet. Il revient même sur le "clochard gate" avec Neymar à la fin de PSG-Montpellier.

"Ce clochard, il ne me fait pas la passe!" La sortie de Kylian Mbappé, à peine rapatrié sur le banc à la fin du match, a fait beaucoup plus de bruit que la victoire, presque tranquille, du PSG face à Montpellier le 25 septembre dernier. Et la boutade de Kylian Mbappé, passablement énervé au moment où Julian Draxler a inscrit le but qui a assuré la victoire sur une passe de Neymar, n'est pas passée inaperçue.

Evidemment, Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre sont revenus sur l'épisode dans la longue interview diffusée ce mardi à 18h sur RMC dans "Rothen s'enflamme". "Ça arrive, sourit Kylian Mbappé. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut bien sûr qu’on prenne sur nous. J’aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi. On en a discuté, sérieusement, pendant 20 secondes. Je ne regrette pas… Tu connais ce monde-là, tu sais comment ça marche un vestiaire, explique-t-il à Jérôme Rothen. Mais je peux comprendre que dehors, ils disent: "Il parle de son pote, de son coéquipier, comme d’un clochard, qu’est-ce qu’il nous fait?" Mais quand tu as été dans ce monde-là, tu sais comment ça fonctionne. Mais je peux comprendre que ça heurte."

Mbappé: "Il parle de son pote, de son coéquipier, comme d’un clochard, qu’est-ce qu’il nous fait?"

Pour autant, aucun malaise avec Neymar, comme a tenu à le souligner Kylian Mbappé. "J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour le joueur et l’homme qu’est Neymar. Il n’y a aucun problème. Il y a déjà eu ça plein de fois. Après, c’est sûr qu’avec l’arrivée de ces joueurs, de Messi, il y a beaucoup plus de caméras donc on est épié, même quand tu sors, sur le banc. C’est un peu dommage. Je suis sorti, tu filmes le terrain. En plus, il y a un but. C’est comme ça, c’est le jeu. Il n’y a pas de problèmes avec ça."

Quant à la complicité dans le jeu avec Neymar, elle reviendra, assure Mbappé. "Elle n’a pas disparu. C’est juste qu’il faut intégrer un nouveau joueur, et pas des moindres." Là aussi, l'arrivée de Messi a des effets de bord.