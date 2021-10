Mort de Bernard Tapie: l'hommage de Mbappé à "un grand monsieur"

Comme de nombreux sportifs, Kylian Mbappé a tenu à rendre hommage ce dimanche à Bernard Tapie, ancien président de l'OM décédé des suites d'un cancer à l'âge de 78 ans.

Pas de rivalité dans de telles circonstances. Comme le PSG, Kylian Mbappé a tenu à rendre hommage ce dimanche à Bernard Tapie, personnage emblématique du football français et président de l’OM de 1986 à 1993, décédé des suites d’un cancer à 78 ans. L'ancien homme d'affaires, qui fut également ministre, acteur, chanteur ou encore patron de presse luttait contre la maladie depuis 2017.

L'hommage à "un grand monsieur"

"RIP à ce grand monsieur. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches", a réagi Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux, avant d’affronter le Stade Rennais pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. "Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l'OM. Le club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d’un homme profondément passionné", a réagi de son côté le club de la capitale dans un communiqué.

>> Mort de Bernard Tapie: les réactions du monde du sport en direct

De Jean-Michel Aulas à Frank McCourt, en passant par Bernard Hinault, Rolland Courbis et Alain Giresse, les réactions du monde du sport se multiplient depuis l’annonce de la mort de Bernard Tapie. Grand amateur de sports, il avait créé en 1983 l’équipe cycliste La Vie Claire, avant de reprendre trois ans plus tard l'OM, devenu en 1993 le premier - et toujours le seul - club français à remporter la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs champions.

Ces derniers jours, les supporters marseillais lui avaient encore apporté leur soutien dans son combat contre le cancer. Avant le match OM-Rennes du 19 septembre, les membres du groupe de la Vieille Garde avaient ainsi déployé une banderole "Tout Marseille avec le boss" en soutien à leur ancien président.