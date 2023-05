PSG: Messi sort du silence et s’excuse après son voyage polémique en Arabie saoudite

Dans un message posté vendredi sur son compte Instagram, Lionel Messi présente ses excuses après avoir rejoint l’Arabie saoudite sans l’accord du PSG en début de semaine.

Lionel Messi sort du silence. Après avoir été à l’origine d’une grosse polémique en rejoignant l’Arabie saoudite en début de semaine sans l’accord du PSG, l’Argentin, suspendu par son club, a pris la parole ce vendredi dans un message vidéo posté sur son compte Instagram. Face caméra, Lionel Messi, en costume, a présenté ses excuses : "Je pensais qu'on allait avoir un jour de repos après le match (contre Lorient, dimanche au Parc, 1-3), comme toujours. Je pensais sincèrement que je serais libre de partir la semaine dernière. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends de voir ce que le club va décider." L’ancien joueur du Barça a rejoint l’Arabie saoudite afin d’honorer son contrat de sponsoring avec l’office du tourisme saoudien.

Vers un retour contre Auxerre?

Mise devant le fait accompli, la direction du PSG a infligé deux semaines de suspension au champion du monde. Durant cette quinzaine, la Pulga sera privée de match, d'entraînement et de salaire. Il manquera les rencontres de Ligue 1 face à Troyes dimanche et contre l'AC Ajaccio. Avec cette suspension, un gros point d'interrogation planait au-dessus de sa fin de saison et même de la fin de son aventure à Paris. Alors que l'ancienne idole du Barça ne devrait pas rester au PSG la saison prochaine, quid de son retour dans le groupe de Christophe Galtier ? "On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu'il va se passer, évidemment qu'il y aura des discussions avec l'intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné", a déclaré ce vendredi l'entraîneur parisien en conférence de presse. Avec ce message d'apaisement de Lionel Messi, un retour face à Auxerre le 21 mai pour le compte de la 36eme journée est toujours envisageable.