EN DIRECT - PSG: l'affaire Messi, le déplacement à Troyes... suivez la conférence de presse de Christophe Galtier

On ne connaît pas encore le onze qui sera aligné par Christophe Galtier pour affronter Troyes, dimanche (20h45, 34e journée de Ligue 1), mais Hugo Ekitike (plus titulaire depuis le 11 février dernier contre Monaco) pourrait débuter.

Warren Zaïre-Emery également. Reste à savoir dans quel schéma de jeu et à quel poste pour le dernier cité. Avec les blessures de Nordi Mukiele et de Timothée Pembélé, ainsi que la suspension d’Achraf Hakimi, le jeune Titi de 17 ans peut-il être aligné dans le couloir droit ? Les prochaines séances donneront peut-être plus de réponses sur ce point.

Fabrice Hawkins