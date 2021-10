PSG: mini-bus, voitures personnelles... l’étonnant voyage des Parisiens à Rennes

Les joueurs du PSG n’ont pas pu prendre l’avion pour rejoindre Rennes samedi soir en raison des conditions météorologiques. Une partie des Parisiens a regagné l’Ille-et-Vilaine en voiture et l’autre par mini-bus. L’équipe de Mauricio Pochettino défie le Stade Rennais à 13h dans le cadre de la 9eme journée de Ligue 1.

Les Parisiens s’en souviendront. Les joueurs du PSG, qui affrontent le Stade Rennais dimanche à 13h au Roazhon Park pour le compte de la 9eme journée de Ligue 1, devaient rejoindre la Bretagne samedi soir en avion. Mais les plans de Mauricio Pochettino ont été contrariés par la météo. L'avion n'a jamais pu décoller à cause de la pluie et du vent. Les joueurs et staff parisiens qui devaient atterrir vers 20h à Rennes ont donc fait le voyage en mini-bus par petits groupes et en voitures personnelles par la route entre Paris et Rennes. Un trajet d’environ 3h30. Kylian Mbappé, par exemple, est arrivé vers 23h15.

Mbappé et Neymar en voiture

Selon L’Equipe, les joueurs qui avaient rejoints l’aéroport du Bourget par leurs propres moyens ont fait le voyage en voiture. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Keylor Navas et Neymar. Des vidéos et photos montrant les deux premiers dans une supérette de Trappes ont d’ailleurs beaucoup circulé sur les réseaux sociaux depuis samedi soir. Ouest-France rapportait de son côté que de nombreux fans bretons ont attendu les stars du PSG devant leur hôtel tard dans la soirée. S'ils ont pu voir l'arrivée de Kylian Mbappé, ils n'ont en revanche pas aperçu Lionel Messi.