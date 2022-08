PSG-Montpellier: une moue boudeuse, aucun sourire... le manque de joie de Mbappé après son but qui pose question

Kylian Mbappé, qui disputait ce samedi son premier match officiel de la saison lors de PSG-Montpellier pour la deuxième journée de Ligue 1, ne semblait pas très heureux sur le terrain. Même après son but, l'attaquant parisien semblait fermé... voire fâché.

Qu'a dit Sergio Ramos à l'oreille de Kylian Mbappé en lui passant le bras autour du cou après son but? Difficile de le déterminer. Mais le défenseur semblait un peu bousculer son coéquipier. La raison est peut-être à trouver dans ses expressions du visage et son langage du corps durant toute la rencontre entre le PSG et Montpellier (5-2) ce samedi, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

Un but mais un penalty arrêté

Mbappé fait la tête mais vient pourtant de marquer son premier but de la saison lors de PSG-MHSC, le 13 août 2022 © Capture écran Amazon

Félicité par Marquinhos, Mbappé fait la tête après son premier but de la saison lors de PSG-MHSC, le 13 août 2022 © Capture écran Amazon

Forfait pour le Trophée des champions remporté contre Nantes (4-0) puis à Clermont pour la première journée de championnat (5-0), Kylian Mbappé faisait son retour sur les terrains pour son premier match officiel de la saison. Et il a d'ailleurs ouvert son compteur, en marquant le quatrième but parisien de cette rencontre à la 69e minute.

Les mots de Ramos à Mbappé, lors de PSG-MHSC, le 13 août 2022 © Capture écran Amazon

Sauf qu'à ce moment-là, l'ancien Monégasque n'a pas esquissé le moindre sourire, pas la moindre joie, même quand Marquinhos et ses coéquipiers sont venus le féliciter. Pareil quand Ramos lui a adressé quelques mots au moment d'aller se replacer. Est-ce parce qu'il n'avait pas digéré son penalty raté en première période, arrêté par Jonas Omlin? Pas impossible.

Remplacé en fin de match

Le champion du monde n'a pas signé une prestation exceptionnelle, avec souvent le geste de trop. Tantôt en train d'adresser des reproche à Vitinha pour ne pas lui avoir fait la passe un peu plus tôt, tantôt en train de constater le niveau énorme de Neymar, encore en feu avec un doublé, Kylian Mbappé a aussi été repéré en train de marcher sur les actions offensives de son équipe.

Christophe Galtier l'a fait sortir à la 86e minute. Entré au même moment sur la pelouse, Renato Sanches n'a mis que quelques secondes à marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mbappé lui, comme certains autres joueurs (dont Ramos), n'est pas allé saluer le public avec ses coéquipiers au coup de sifflet final.