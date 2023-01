PSG: Navas et Sanches dans la compo probable pour le match amical en Arabie saoudite

Le PSG devrait affronter le Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo avec Keylor Navas et Renato Sanches, jeudi soir (18h).

Devant plus de 30.000 spectateurs réunis au Khalifa Stadium de Doha ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a effectué son seul et unique entraînement de sa tournée hivernale. Une séance avant laquelle Lionel Messi a été acclamé par la foule au moment de l'annonce du groupe parisien.

Sanches plein axe

Au programme: un toro et une opposition 9 contre 8 avec en plus Neymar et Messi en électrons libres. Christophe Galtier a aussi organisé la traditionnelle mise en place, avant d'affronter jeudi (18h) le Riyadh Season Team, une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr et qui inclut Cristiano Ronaldo.

Parmi les principaux enseignements, l'entraîneur parisien a décidé de placer Keylor Navas dans la cage parisienne. Renato Sanches, Fabian Ruiz (à gauche) et Carlos Soler (à droite) devraient être alignés au milieu de terrain. En attaque, Neymar sera placé en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

La composition probable du PSG pour affronter le Riyadh Season Team: Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Soler, Sanches, Ruiz - Neymar - Messi, Mbappé.