Barça: Alves prêt à convaincre Messi de revenir

Présenté à la presse jeudi, Daniel Alves, latéral droit du FC Barcelone, a rebondi sur les rumeurs d’un possible retour de Lionel Messi au club. Il s’est même dit prêt à le convaincre en "quelques heures".

Le FC Barcelone a lancé le bal des retours. Après Xavi nommé entraîneur, Daniel Alves (38 ans) s’est engagé avec son ancien club, qu’aimerait bien rejoindre un jour Andres Iniesta. Et Lionel Messi? Le sextuple Ballon d’or a quitté le navire l’été dernier, faute de pouvoir prolonger son contrat qui aurait fait tanguer un peu plus les finances du club. Mais Daniel Alves s’est dit prêt à tenter de convaincre l’Argentin de revenir. "Si vous me donnez quelques heures…", a-t-il souri en conférence de presse, jeudi.

"J'encourage tout le monde à revenir"

"Les histoires sont écrites, a poursuivi le Brésilien. C'est le plus grand des partenaires que j’ai eus, ce serait incroyable de l'avoir ici mais malheureusement je sais que ce n'est pas comme ça. J'encourage tout le monde à revenir, c'est le meilleur endroit, je le garantis, il n’y en a pas d’autres comme ça, mais l'histoire est différente."

Daniel Alves a passé six ans au FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi. Il a collecté 21 titres dont six Liga et deux Ligues des champions (2011, 2015). Libre depuis son départ de Sao Paulo, il s’est engagé avec ancien club la semaine dernière jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Il retrouve un club en grande difficulté économique et sportive mais se dit persuade de pouvoir aider à inverser la tendance.

"Je peux apporter ma contribution sur le terrain mais aussi en dehors: créer une synergie avec le club et les fans, cette synergie fera changer les résultats", a-t-il expliqué mercredi. "C’est normal que les gens se méfient, mais ils savent quelle est la force de l'équipe, mais si nous ramons du même côté, le navire atteindra le port plus rapidement."