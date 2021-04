PSG: Neymar devrait échapper à une très lourde sanction en Ligue 1

Expulsé face à Lille (0-1) samedi lors de la 31e journée de Ligue 1, Neymar va connaître mercredi sa sanction. Mais la commission de discipline ne devrait pas lui infliger une très lourde sanction.

Neymar ne devrait pas rester éloigné de la Ligue 1 trop longtemps. Mercredi, la commission de discipline va se réunir pour sanctionner Neymar après son expulsion face au LOSC (0-1) samedi. Selon nos informations, le Brésilien n’est plus sous le coup du match de sursis qu’il avait reçu lors de son expulsion face à l’OM et son altercation avec Alvaro Gonzalez. Un sursis court en effet sur 10 matchs en Ligue 1.

Neymar n’a plus de sursis en cours

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été expulsé, samedi face aux Dogues, après deux cartons jaunes et non après un carton rouge ce qui devrait réduire sa sanction, même si le barème de la bousculade (5 matchs) peut être appliqué. Difficile toutefois, compte tenu des images, d’imaginer une sanction supérieure à 3 matchs de suspension. La commission de discipline de la LFP peut par ailleurs assortir d’un nouveau sursis une partie de cette sanction.

Expulsé pour un second carton jaune après son contact avec Tiago Djalo, Neymar avait connu un retour aux vestiaires mouvementé entre invectives et bousculade avec le défenseur portugais du Losc. "Dans le tunnel, il a dit des choses que je n’apprécie pas. Il m’a même jeté un sticker au visage, a raconté Djalo dans A Bola. Que m’a-t-il dit ? Je ne sais même plus mais ce n’était rien de bon. Ça fait partie du jeu… Puis chacun est allé dans son coin et plus rien."