PSG-Nice en direct: les Parisiens ont gagné sans se rassurer avant Barcelone

Pochettino assure que le PSG sera "prêt" face au Barça

"Oui cette fois-ci on va parler de Barcelone et on sera prêt pour mardi. On veut avoir de la flexibilité dans l’équipe, même au niveau des systèmes. C’est vrai qu’on a pas beaucoup de temps pour travailler tactiquement. (...) La priorité actuellement, c’est la récupération. Les prochains jours seront axés sur la récupération, la vidéo aussi comme souvent, et sur l’animation que l’on veut avoir. Il va y avoir une partie de préparation mentale également", détaille Pochettino en conférence de presse. Le huitième de finale aller de Ligue des champions entre les Catalans et les Parisiens sera à suivre sur RMC Sport.