PSG: Nuno Mendes raconte les coulisses de son arrivée

Recruté dans les derniers instants du mercato estival, Nuno Mendes a été vite titularisé sur le côté gauche de la défense parisienne. Dans une interview pour Onze Mondial, le Portugais a dévoilé les coulisses de son arrivée en France.

Avec les performances irrégulières d’Abdou Diallo et de Layvin Kurzawa au poste de latéral gauche, le PSG avait fait de ce poste une des priorités du dernier mercato estival. Le choix des dirigeants parisiens s’est porté sur Nuno Mendes (19 ans), considéré comme un grand espoir à son poste au Sporting Portugal.

Arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le Portugais compte déjà six matchs de championnat. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Nuno Mendes a expliqué comment s'était déroulé son transfert: "C’était le dernier jour du mercato. J’étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu’il y avait un intérêt du PSG, mais ce n’est que le 31 août que c’est devenu concret. On m’a fait une proposition. J’étais très content alors j’ai dit oui. J’ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58".

"Paris était ma priorité"

Le latéral gauche a aussi dévoilé que d’autres clubs étaient intéressés par ses services, mais que son choix prioritaire s'était porté sur le leader de Ligue 1 depuis un long moment: "D’autres clubs ? Oui. Mais j’ai dit à mon agent que Paris était ma priorité et je suis content d’avoir rejoint ce club. C’est un club que je suis et que j’aime depuis longtemps, je voulais donc poursuivre mon travail ici".

Pour le magazine français, Nuno Mendes est aussi revenu sur son adaptation au club: "On est à un niveau supérieur à ce que j’avais connu au Sporting. Il y avait des bons joueurs au Sporting, mais jouer avec Messi, Neymar, Mbappé… c’est un autre monde! Ça va, je m’adapte, je progresse de jour en jour".