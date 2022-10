PSG-OM: "C’est le moment", "c’est possible"… la presse marseillaise y croit avant le Classique

A quelques heures du Classique PSG-OM dimanche soir (20h45) en clôture de la 11e journée de Ligue 1, la presse provençale estime que l’équipe d’Igor Tudor peut faire un gros coup au Parc des Princes.

C’est le grand soir. Leader de Ligue 1, le PSG accueille l’OM au Parc des Princes pour le fameux Classique du championnat (coup d’envoi à 20h45). Si les Parisiens avaient l’habitude de défier leur rival avec un matelas confortable sur le plan comptable, seulement trois points séparent les deux équipes cette saison. De quoi donner du rêve à tous les supporters phocéens. C’est en tout cas ce qui ressort des journaux locaux à l’approche du grand rendez-vous de l’année.

>> PSG-OM : l'avant-match en direct

La Provence pas tendre avec Mbappé

"C’est le moment", titre en Une La Marseillaise. "Les Olympiens montent à Paris avec appétit", se réjouit le quotidien provençal. L’espoir d'une victoire est bien réel aussi pour La Provence : "C’est possible", affirme le quotidien. Le journaliste du média provençal, Alexandre Jacquin, s’attarde sur un match dans le match avec le duel qui va opposer le défenseur de l’OM, Chancel Mbemba, à Kylian Mbappé. Sans être tendre avec la star parisienne dans sa quête d’un Ballon d’or. "Vu sa fâcheuse tendance à penser que la planète tourne autour de lui, le doute est permis", estime le journaliste de La Provence, quant au fait d'accepter pour l'attaquant parisien que la distinction soit donnée à Karim Benzema cette année et non à lui.

"Enfin un vrai clasico" pour Le Parisien

Côté PSG, on salive à l’idée de vivre un choc avec de l’enjeu. "Enfin un vrai clasico", titre Le Parisien, presque ravi de voir l’OM dans les talons de Neymar et de ses partenaires. Le quotidien francilien s’attarde aussi sur l’ambiance qui règnera Porte d'Auteuil. "Le Parc prêt à exploser", jubile Le Parisien. Entre la crise sanitaire et la grève des supporters du PSG, c’est la première fois que le jardin des joueurs parisiens fera le plein pour un Classique depuis le mois d’octobre 2019. Une éternité.