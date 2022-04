PSG-OM : "Je ne joue pas sur Playstation", Pochettino assume d'être calme, un anti-Sampaoli

En conférence de presse après la victoire du PSG face à l'OM (3-2) ce dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino est revenu sur sa façon d'être sur un banc de touche. Calme, le technicien argentin s'inscrit assez à l'opposé de Jorge Sampaoli, son adversaire du jour.

"C'est une mauvaise conception du coach. Je ne pense pas qu'un entraîneur doit sauter ou crier dans sa zone technique pour que ses joueurs entendent plus, a lancé Mauricio Pochettino. Souvent c'est même l'effet inverse. La sérénité d'avoir bien préparé un match quand les joueurs savent quoi faire donne de la tranquillité au staff et à l'entraîneur. On est plus nerveux avant quand il faut expliquer des choses qui ne sont pas claires et que l'on doit transmettre aux joueurs sur le terrain. Mais je ne suis pas comme ça."

"Beaucoup de gens vivent dans cette réalité de Football Manager sur la Playsatation"

Grâce à ce succès, le PSG a désormais 15 points d'avance et se rapproche un peu plus de son dixième titre de champion de France, qui serait le premier en tant que coach pour Pochettino. Au Parc des Princes, Jorge Sampaoli a pourtant donné de sa personne dans la zone technique, en criant et gesticulant mais rien n'y aura fait.

"Je ne joue pas avec un joystick. Comme beaucoup de personnes jouent à la maison à Football Manager sur la Playstation. Ici, on ne joue pas à la Playstation, c'est le foot professionnel, a comparé Pochettino, répondant sur son calme. On est là toute la semaine pour travailler, entraîner et on est aussi attentif à ce qu'on peut corriger. Lors d'un arrêt de jeu, on peut échanger avec un joueur et à la pause aussi. Et on peut aussi analyser ce qu'on peut faire dès le début de la semaine d'entraînement. On débattra de ce sujet à un autre moment car il y a beaucoup de mauvais concepts, erronés dans le foot et la perception n'est en rien en lien avec la réalité. Beaucoup de gens vivent dans cette réalité de Football Manager sur la Playstation."

Mais malgré les invectives de Sampaoli, le "Classique" est resté dans une sorte de faux-rythme. Le PSG avait ouvert le score grâce à Neymar (12e) avant que Kylian Mbappé ne convertisse un penalty avant la pause (45+5e), redonnant l'avantage aux siens après l'égalisation de Duje Caleta-Car sur une maladresse de la défense et notamment Gianluigi Donnarumma.

Le PSG a désormais rendez-vous à Angers ce mercredi, où il pourrait déjà être sacré champion de France en fonction des circonstances. Sinon, il faudra attendre la réception de Lens au Parc des Princes samedi soir.