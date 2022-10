PSG-OM: la mise au point de Mbappé sur son positionnement et les consignes tactiques

Après la victoire du PSG face à l'OM ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé était en mode mise au point. L'attaquant français, qui a répondu aux rumeurs autour de son avenir, a évoqué les débats autour de son positionnement et des consignes tactiques de Christophe Galtier.

Kylian Mbappé était de passage en zone mixte ce dimanche, après la victoire du PSG contre l'OM (1-0), en clôture de la 11e journée de Ligue 1. L'attaquant parisien avait beaucoup de choses à éclaircir, après la semaine très agitée vécue par son club et animée par les nombreuses rumeurs autour de lui. Outre ses réponses sur les rumeurs autour de son avenir - il a nié avoir demandé à partir en janvier - le champion du monde a parlé positionnement.

En début de semaine, son "#pivotgang" a beaucoup fait parler, reflétant une certaine frustration à l'idée de jouer en avant-centre. "Il faut s'adapter, réplique Kylian Mbappé. Le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné. Comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, eh bien aujourd'hui on avait raison de changer de système."

"Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur"

Le PSG a évolué pour la première fois de la saison en 4-3-3. "Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, comme je pense l'ensemble des joueurs. A l'arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très contents", ajoute Kylian Mbappé.

Un peu plus tôt, Christophe Galtier avait parlé de ce nouveau schéma sur Prime Video, expliquant qu'un milieu à trois permettait d'offrir d'autres solutions au trio Mbappé-Neymar-Messi: "C'était une réflexion que j'avais depuis un moment, ce n'était lié aux absences des uns et des autres, c'était vraiment une volonté d'avoir une meilleure maîtrise technique à l'intérieur. C'était mettre dans les meilleures zones nos joueurs offensifs, j'ai trois joueurs d'un niveau incroyable. En mettant trois milieux, ça me permettait à la fois d'avoir des ressorties de balle et de mettre les trois dans leurs zones préférentielles."