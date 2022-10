PSG-OM: les stats impressionnantes de Mbappé lors des Classiques

Alors que ses envies de départ ont plongé le PSG dans le trouble, Kylian Mbappé se sait très attendu ce dimanche (20h45) pour le choc de la 11e journée de Ligue 1 contre l'OM. Un club qu'il a souvent malmené ces dernières années.

"On n'a pas mesuré l'importance de ce match. On se remettra en question en temps et en heure. C'était un match raté. J'ai perdu beaucoup de ballons et je n'ai pas été assez tueur. C'est raté." En zone mixte, Kylian Mbappé a la mine des mauvais jours. Ce dimanche 22 octobre 2017, l’international français vient de passer une soirée très, très compliquée dans un Vélodrome incandescent. Son pire match depuis son arrivée au PSG. Dans un Classique au scénario fou, son équipe a évité la défaite grâce à un but à la dernière minute d'Edinson Cavani (2-2). Mbappé, lui, n’a pas existé. Et il a le mérite d’être lucide sur sa prestation. Dans ses mots, la déception d’être passé à côté d’un rendez-vous aussi attendu est perceptible. Comme son envie de faire beaucoup mieux à l’avenir. Cinq mois plus tard, l’ancien Monégasque se décide donc à hausser le ton.

>> EN DIRECT - PSG-OM : toutes les infos

A 19 ans, deux mois et huit jours, il devient le plus jeune buteur lors d'un Classique en Ligue 1, en ouvrant le score au Parc, et Paris s’impose sans trembler (3-0) malgré la blessure de Neymar. Même score trois jours plus tard en quart de finale de la Coupe de France. Avant de les retrouver ce dimanche (20h45) en clôture de la 11e journée de Ligue 1, Mbappé en est à dix matchs disputés face aux Marseillais, toutes compétitions confondues, pour un total de huit buts inscrits (tous en championnat). Certains ont particulièrement marqué les esprits. Comme celui claqué le 28 octobre 2018 en terre marseillaise (victoire 2-0). Remplaçant au coup d’envoi, pour être arrivé en retard à la causerie d’avant-match de Thomas Tuchel, en compagnie d’Adrien Rabiot, le prodige de Bondy avait fait preuve d’un gros caractère en marquant trois minutes après son entrée en jeu en seconde période.

Mbappé lors de PSG-OM le 27/10/2019 © IconSport

Des célébrations restées célèbres

Il y a aussi eu ce doublé un soir d’octobre 2019 devant son public. Avec une célébration restée célèbre : celle du "bébé qui pleure". De nombreux supporters y avaient vu une forme de chambrage envers l’OM ou un clin d'œil à sa prétendue mauvaise humeur liée à sa non-titularisation lors d’un match de Ligue des champions. En réalité, il s'agissait simplement d'une "private joke" avec ses amis, comme il l’avait lui-même expliqué pour éteindre le début de polémique. Il avait déjà fait parler de lui lors du 3-1 infligé au PSG à l'OM en mars 2019. Après avoir ajusté Steve Mandanda, il avait stoppé sa course, puis esquissé une moue, en écartant les bras, devant les supporters. Une célébration qui avait inspiré ses potes de l'équipe de France. Samuel Umtiti, Thomas Lemar, Moussa Sissoko, Olivier Giroud et les autres s'étaient amusés à prendre la pose en rejouant la scène.

Le dernier but de Mbappé face aux Marseillais date du 17 avril (2-1). Décisif sur penalty, il avait livré un match très en-deçà de ses standards. Avec beaucoup de déchet et une tendance à oublier ses partenaires sur certaines actions. Six mois plus tard, il voudra forcément faire mieux, dans un contexte rendu très tendu par ses envies de départ.