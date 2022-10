PSG-OM: Longoria éteint la polémique sur le carton rouge de Gigot

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, quatre jours après la défaite de l’OM face au PSG (1-0) lors du Classique, le président marseillais Pablo Longoria est revenu sur le carton rouge écopé par son défenseur Samuel Gigot en deuxième période.

Des regrets pour Pablo Longoria. Loin d’être ridicule sur la pelouse du Parc des Princes, l’OM s’est incliné 1-0 face au PSG dimanche soir lors de la 11eme journée de Ligue 1. Un Classique analysé à froid jeudi par le président olympien dans Rothen s’enflamme : "Je considère que le foot connaît une évolution physique très importante. On doit croire en ce qu'on fait. On a joué longtemps à 10 contre 11 alors qu'on était supérieurs. Une équipe mature connaît ses défauts et ses armes. Il faut aussi savoir gérer les moments. Il faut comprendre que l'arme du PSG c'est les contre-attaques. On est très autocritique, mais on est dans la bonne direction."

"Quand on n'est pas content, on le fait savoir"

A propos de l’expulsion très commentée de Samuel Gigot après un tacle très appuyé sur Neymar, Pablo Longoria se montre plus clément qu’Igor Tudor, lequel estime que l’arbitre, Clément Turpin, a été influencé par l’attitude du Brésilien. "On est un club qui n'aime pas parler de l'arbitrage, on n'entre pas dans les polémiques, a indiqué le président de l’OM sur RMC. Quand on n'est pas content, on le fait savoir mais dans le football de 2022 on doit travailler tous ensemble. On doit défendre nos positions mais de façon constructive. Sur cette action il y a interprétation différente à vitesse réelle et lorsqu'on revoit les images. Il n'y a pas de contact. A vitesse réelle, l'arbitrage est compliqué." Après cette défaite au Parc, l'OM est quatrième de Ligue 1 avant de recevoir Lens samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.