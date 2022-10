PSG-OM: Tudor regrette "la scène" de Neymar qui s'est "jeté par terre" sur le rouge de Gigot

Quatre jours après la défaite de l’OM contre le PSG au Parc des Princes (1-0), Igor Tudor est revenu sur le carton rouge infligé à Samuel Gigot pour une faute sur Neymar. Le technicien croate a notamment estimé que la "réaction exagérée" du Brésilien avait influencé l’arbitre.

Quatre jours plus tard, il s’est montré un peu plus incisif que quelques minutes après le coup de sifflet final. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, à deux jours de la réception de Lens au Vélodrome pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (samedi à 21h), Igor Tudor est revenu sur l’arbitrage de PSG-OM (1-0), et plus précisément sur l’action qui a débouché sur l’expulsion de Samuel Gigot.

Tudor: "Je pense que ça change la donne cette réaction exagérée"

"La décision de l’arbitre vient d’une intention, en disant que, même s’il n’a pas pris le joueur, l’intention était mauvaise, a indiqué le technicien croate. À mon avis, si Neymar avait eu une réaction normale sur la faute, sans se jeter par terre et faire une scène, je pense que l’arbitre n’aurait pas donné un carton rouge mais un jaune. Je pense que ça change la donne cette réaction exagérée puisque Samuel ne l’a pas touché."

>> Revivez la conf de Tudor et Veretout

Dimanche soir, Gigot a reçu un carton rouge pour un tacle très appuyé et non maîtrisé sur Neymar loin des cages de Pau Lopez. Expulsé sur le champ, le défenseur marseillais a écopé de deux matchs de suspension pour ce geste, une sanction qu’il faut "acceptée" selon les dires de Tudor ce jeudi.

S’il n’avait pas voulu charger l’arbitrage de Clément Turpin à l’issue de la rencontre au Parc des Princes, Tudor avait cependant exprimé son scepticisme, dimanche soir. "Il faut que je regarde les images. Si vous donnez un carton rouge parce qu'il l'a touché, c'est normal. Mais si c'est juste pour sanctionner l'intention, c'est une erreur", avait jugé, à chaud, le coach marseillais. Le visionnage des images lui a visiblement permis de se faire une idée.