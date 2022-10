PSG-OM: "On a été trop respectueux", regrette Tudor

En déplacement au Parc des Princes ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1, l'OM a connu la défaite (1-0) face au PSG. Après la partie, Igor Tudor estimait que son équipe avait réalisé un "bon match", même si ses joueurs ont eu "trop de respect" pour leurs adversaires selon lui.

Deuxième défaite de rang en championnat pour l'OM. Après avoir été surprise par Ajaccio au Vélodrome, l'équipe phocéenne s'est inclinée en déplacement sur la pelouse du PSG (1-0) ce dimanche, lors de la 11e journée de Ligue 1. Malgré le revers, Igor Tudor voyait du positif dans le contenu proposé par ses joueurs.

"On a trop réfléchi"

"On a fait un bon match, si on enlève les 5-10 premières minutes. On a joué notre jeu, on aurait pu encaisser des buts mais on aurait aussi pu en marquer, a noté Tudor après la partie. C'était un bon match à regarder, qui aurait pu se terminer à 4-4 ou 1-1. On savait qu'on aurait des opportunités en jouant ainsi."

Neymar a permis au PSG de basculer en tête à la pause, sur un service de Kylian Mbappé. "En seconde période, on a poussé très fort mais le carton rouge contre Samuel Gigot (72e) a mis fin au match, a estimé Igor Tudor. On a joué contre trois des meilleurs attaquants du monde et c'est normal de concéder des occasions contre eux mais j'ai la sensation qu'on aurait pu faire mieux, on a eu trop de respect pour le PSG. On a trop réfléchi. Venir ici, jouer dans ce stade et contre cette équipe, ça va nous donner de l'expérience pour le futur."

Avec cette défaite, l'OM reste bloqué avec 23 points et redescend à la quatrième place du classement. Samedi prochain, Alexis Sanchez et ses partenaires auront l'occasion de se relancer face à Lens, actuel troisième du championnat avec une unité de plus que l'OM. Remis en selle en Ligue des champions avec deux victoires contre le Sporting Portugal, le club de Pablo Longoria défiera ensuite le 26 octobre l'Eintracht Francfort.