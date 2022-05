Liga: la nouvelle grosse charge de Tebas sur le PSG et Al-Khelaïfi, accusé de "bousiller le football"

Javier Tebas a promis de déposer plainte contre le PSG qu'il accuse de nuire à l'écosystème du football européen. Le président de la Liga assure qu'il a tiré les leçons de sa précédente tentative, qui s'était soldée par un échec.

Invité à commenter l’actualité de son championnat lors d’un événement organisé par Europa Press, une agence espagnole, le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pu s’empêcher, une nouvelle fois, d’égratigner le PSG après la signature de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, alors que le joueur était courtisé par le Real Madrid, équipe phare de la Liga espagnole. Et il y va fort. Javier Tebas, engagé depuis plusieurs années dans une campagne contre ce qu'il appelle les "clubs-Etats", avait déjà critiqué avec virulence le fait que Mbappé ait prolongé "grâce à de grosses sommes d'argent" alors que selon lui, le PSG aurait enregistré "des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons".

Le PSG est "aussi dangereux que la Super League", selon Tebas

Une première salve d’attaques qui avait déclenché la réponse ferme du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune, ce dernier se disant choqué face aux calomnies de son homologue espagnol. "Je ne vais pas répondre au président de la ligue française, c'est la même lettre qu'ils m'ont déjà envoyée, bien qu’elle émane d’un président différent", a répliqué Javier Tebas ce mardi. Le président de la Liga semble déterminé à mettre ses menaces à exécution en déposant une plainte. "Nous ne laisserons pas une équipe européenne détruire l'écosystème du football européen, a-t-il prévenu. La plainte que nous allons déposer auprès de l'UEFA a déjà été rédigée. Ce ne sont pas des postures, ce sont des données économiques objectives."

Javier Tebas évoque "des pertes d'environ 300 millions d'euros (pour le PSG) et des revenus supérieurs à ceux de Madrid, United et le Barça, des données que personne ne croit". "Et ils prolongent Mbappé, s’est insurgé Tebas. C'est impossible s'il n'y a pas de tromperie dans le sponsoring ou des apports en capital supérieurs à ceux autorisés par l'UEFA. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème de l'écosystème du football européen. Nous sommes comme les Robin des Bois européens, j'ai parlé à d'autres ligues, certaines vont nous rejoindre." S’adressant directement à Nasser Al-Khelaïfi depuis son pupitre, Tebas a usé de mots très forts: "Ecoutez Nasser, ce que vous faites est en train de bousiller le football. C'est aussi dangereux que le projet de Super League."

"Nous, quand nous avons dénoncé l'affaire Neymar, nous avons dénoncé deux clubs, City et le PSG. Les deux clubs ont été sanctionnés par l'UEFA. Que s'est-il passé ? Dans une décision très étrange, les deux ont été graciés par le TAS. Nous l'avons étudié et nous allons essayer de ne pas laisser cela se reproduire", a-t-il averti. Par le passé, la Liga avait déjà déposé plainte contre le PSG pour irrespect du fair-play financier de l'UEFA, et l'instance du football européen avait ensuite sanctionné le PSG avant que la décision ne soit révoquée par le TAS (tribunal arbitral du sport).