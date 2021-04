PSG: "On se demande s’il réalise qu’il n’est plus à la maternelle", Courbis allume Neymar après son expulsion

Après le nouveau coup de sang de Neymar et son expulsion face à Lille (0-1) samedi en Ligue 1, Coach Courbis s’interroge sur la mentalité de la star du Paris Saint-Germain.

Et Neymar retomba dans ses travers… Samedi, l’attaquant du PSG a une nouvelle fois perdu son sang-froid à l’occasion du choc de Ligue 1 face à Lille (défaite des Parisiens au Parc 1-0). Expulsé en fin de rencontre après un accrochage avec Thiago Djalo, il a failli en venir aux mains avec son adversaire en rentrant au vestiaire. Un énième écart de conduite qui démontre que "Ney" ne sait toujours pas maitriser ses nerfs.

"C’est fatigant, soupire Coach Courbis. Je ne sais pas si Neymar sera entraîneur un jour. Je lui souhaite, parce que les grands joueurs qui restent dans le foot, c’est bien. Je lui souhaite d’avoir 2-3 Neymar à gérer. Et à ce moment-là, il pourra peut-être prendre conscience de certaines choses qui, à 29 ans, n’ont pas toujours été comprises."

"Il faudra quand même lui expliquer que son équipe a besoin de lui"

D’ores-et-déjà suspendu pour le prochain match de championnat samedi face à Strasbourg, Neymar, récidiviste, risque d’écoper d’une lourde sanction par la commission de discipline, pénalisant aussi le PSG engagé dans le sprint final dans la course au titre : "Il faudra quand même lui expliquer que son équipe a besoin de lui, rappelle Rolland Courbis. Et besoin de lui en forme. Son entraîneur, ce n’est pas son kiné. Les sanctions ? On n’est pas à la maternelle même si par moment, on se demande si Neymar réalise qu’il n’est plus à la maternelle. Et qu’il y a des choses qu’on ne peut plus faire sur un terrain de football. Il y a des obligations vis-à-vis de son statut, de ses dirigeants, de son club et de ses supporters. Lui expliquer ça… Qu’est-ce qu’on va lui infliger ? Une amende ? C’est vrai que ça va lui poser de gros problèmes financiers…", ironise pour conclure le membre de la Dream Team.

En attendant de connaître la sanction de la star brésilienne, Neymar et le PSG ont rendez-vous mercredi soir à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1.

