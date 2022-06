PSG: Papin n’accable pas Pochettino et pense que "le problème vient d’en haut" à Paris

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Jean-Pierre Papin a livré son sentiment sur la situation du PSG. L’ancien buteur de l’OM, Ballon d’or 1991, estime que le club de la capitale doit repenser son mode de fonctionnement. Pour créer "un groupe" autour de Kylian Mbappé.

Il va se lancer dans une troisième saison sur les bords de l’Eure. Jean-Pierre Papin a récemment accepté de prolonger son aventure au C’Chartres (National 2), entamée à l’été 2020, à une centaine de kilomètre au sud-ouest de Paris. Malgré la distance et les trois divisions d’écart, le coach de 58 ans suit avec attention l’évolution du PSG. Interrogé à ce sujet par Sky Sport Italia, l’ancien buteur de l’OM a débriefé le dernier exercice de Ligue 1.

"J’ai vu un championnat de beaucoup plus compétitif que le précédent. Le PSG a été sacré champion, mais ils ont eu plus de difficultés et c’est déjà bon signe, estime le Ballon d’or 1991. Verratti a dit qu’à Paris, ils avaient oublié qu’il fallait souffrir pour gagner. Je trouve que c’est une bonne réponse."

"Je vois une équipe mais pas un groupe"

Malgré cette saison contrastée, JPP n’accable pas de Mauricio Pochettino, dont le départ devrait être acté prochainement: "Quand on est entraîneur, surtout dans des équipes comme ça, c’est difficile de gérer l’égo des joueurs. Ce n’est pas un problème lié à Pochettino, lui il dirige l’équipe sur le terrain. Le problème vient d’en haut. Je pense que certains joueurs, quand ils sont mécontents, parlent directement avec les dirigeant du club. Et à mon avis, ce n’est pas une bonne chose."

Papin note également un manque de cohésion au sein du vestiaire parisien. "J’essaierais de créer un groupe. Je vois une équipe mais pas un groupe. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus", observe-t-il. En revanche, il salue la montée en puissance de Kylian Mbappé, qui a décidé de rester dans sa ville natale malgré l’intérêt du Real Madrid. "Il n’a pas cessé de s’améliorer, chaque année. Il est devenu plus fort. Aujourd’hui, à mon avis, c’est le joueur le plus fort du monde", tranche JPP.

"Ce n’est pas facile de jouer avec Messi"

Comme tout le monde l’ex-attaquant de l’équipe de France (54 sélections, 30 buts) a été déçu par les premiers pas de Lionel Messi dans l’Hexagone: "A mon avis, ce n’est pas facile de jouer avec Messi. C’est un joueur à part, qui ne défend pas, et c’est un problème. Nous avons vu Messi avec Barcelone et ça nous manque de ne pas le voir répéter ces choses-là. En tout cas, Messi ne peut pas être sifflé, un joueur qui a sept Ballon d’or ne peut pas être sifflé."

"Le problème, c’est que Messi ne peut pas jouer n’importe où, poursuit-il. Messi est un joueur de Barcelone, du grand Barcelone. Le fait d’arriver dans une nouvelle équipe, même si elle est forte comme celle de Paris, c’est très difficile pour lui. On a des souvenirs incroyables de Messi et cette année, il n’a pas été incroyable. Ce n’est pas une question d’environnement. Leo a 35 ans et il ne peut pas être le Messi qu’il était il y a cinq ans. Quand tu prends de l’âge, c’est plus difficile."

"Le choix de Donnarumma? Ils auraient dû le faire plus tôt"

Concernant la cohabitation des gardiens, Papin regrette qu’un choix fort n’est pas été fait dès l’été dernier. "J’aurais désigné un gardien n°1 et n°2, explique-t-il. Quand tu as deux gardiens de ce niveau, c’est difficile de choisir, mais cette situation n’a pas été bien expliquée. C’était une fois Donnarumma, une fois Navas. Là, ils ont choisi Donnarumma, mais ils auraient dû le faire plus tôt".