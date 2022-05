Mercato: Papin conseille à Mbappé de "réaliser son rêve"

D’après Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid si c'est "son rêve" afin de ne pas avoir de regrets. En 1992, au moment de son départ de l’OM pour l’AC Milan, le Ballon d’Or 1991 avait lui aussi dû gérer un sacré emballement médiatique autour de son avenir.

Les questions autour de l’avenir de Kylian Mbappé s’invitent partout, même à l'officialisation du nouveau ballon de la Ligue 1. Présent à Tourcoing, dans le Nord, en marge de la présentation du cuir qui sera utilisé la saison prochaine sur les pelouses de l’élite, Jean-Pierre Papin s’est attardé sur le choix que va devoir faire la star du PSG, en fin de contrat avec le club de la capitale le 30 juin prochain.

En 1992, au moment de son départ de l’OM pour l’AC Milan, le Ballon d’Or 1991 avait lui aussi été au cœur d’un tourbillon médiatique. À l’époque, il était l’un des meilleurs à son poste et son choix avait passionné les foules. Pourtant, le feuilleton avait semble-t-il duré moins longtemps que celui offert par Mbappé, qui joue avec les nerfs de tout le monde depuis plusieurs semaines.

"Je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie."

"Il n'y a pas eu de gestion particulière. Ça s'est fait pratiquement en cinq jours et ça a été réglé en cinq jours, se souvient Jean-Pierre Papin. Aujourd'hui, malheureusement, on fait durer le plaisir. Sur le choix de son club, je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie."

"Pas d'appréhension"

À la fin de la saison 1991-1992, Papin avait annoncé son départ au Vélodrome, devant 45 000 supporters. Pourtant, il assure n’avoir eu aucune appréhension. "On ne doit pas en avoir, confie l’ancien Marseillais. Quand on doit se quitter et qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Je ne sais pas si Kylian a peur ou pas, mais aujourd'hui il doit prendre sa décision, lui seul. Si son rêve est d'aller au Real, qu'il y aille. Si son rêve est de rester au PSG... Qu'il le fasse rapidement.”

En fin de contrat au PSG, avec qui il a décroché son cinquième titre de champion de France cette saison, l'actuel meilleur buteur de L1 (25 buts) est courtisé par le Real mais Paris espère encore pouvoir retenir sa pépite. Le joueur de 23 ans, qui avait failli rejoindre Madrid l'été dernier, entretient le suspense sur son avenir depuis plusieurs mois, mais a promis un dénouement "bien avant" le rassemblement de l’équipe de France, le 28 mai.