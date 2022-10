PSG: "Pivot gang", le message énigmatique de Mbappé après le nul à Reims

Resté muet lors du nul concédé samedi par le PSG à Reims (0-0), en Ligue 1, Kylian Mbappé a posté sur Instagram un message qui risque de faire parler et de relancer le débat sur son positionnement en club.

Kylian Mbappé ne peut pas l’ignorer : ces deux petits mots vont forcément faire beaucoup parler. Après le nul concédé par le PSG samedi soir à Reims (0-0) à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, l’attaquant parisien s’est fendu d’un message assez surprenant et énigmatique sur ses réseaux sociaux. "Match nul, rdv mardi (contre Benfica en Ligue des champions, ndlr)", a-t-il commenté dans une story Instagram, accompagnant son post d’un premier hashtag #icicestparis et surtout d’un autre hashtag quelque peu intrigant : #pivotgang. Comment interpréter ce message ? Faut-il y voir une simple blague ? Ou la preuve d’une certaine frustration ?

La story Instagram de Mbappé après Reims-PSG © Instagram Mbappé

Il faut déjà se rappeler ce qu’il avait dit dans la foulée de la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (2-0), le 22 septembre, en Ligue des nations. Buteur ce soir-là, il avait confié avoir plus de liberté dans le jeu en sélection qu’au PSG. "Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club, avait-il déclaré en zone mixte. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud, ndlr) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent. Je suis très content du match d’aujourd’hui."

Le débat sur son positionnement relancé

Relancé par un journaliste pour savoir s’il prenait plus de plaisir chez les Bleus qu’en club, l’ex-Monégasque avait affiché un grand sourire avant de donner une réponse très diplomatique : "Non, je prends du plaisir partout !" Une sortie qui avait suffi à nourrir les débats sur son positionnement à Paris. "Son analyse est juste, il n’est pas dans la même configuration chez nous qu’avec la France, avait réagi Christophe Galtier. Il est sûrement beaucoup plus cadenassé devant chez nous, vu les profils que nous avons à disposition, mais je ne pense pas qu’il ait moins de liberté."

Et d’ajouter : "Ce sont des discussions que nous avons eues durant la préparation et avant de démarrer la saison avec (le conseiller sportif) Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi) sur la structure de notre secteur offensif. On était convaincu qu’il nous fallait un quatrième joueur avec un profil différent, pour avoir différentes solutions et possibilités. Ce joueur n’est pas venu, c’est dommage mais c’est comme ça. Mbappé a ce joueur de référence en équipe de France avec Olivier Giroud. Nous n’avons pas la même animation mais nous avons d’autres profils."

Brouillant à Reims, comme mercredi sur la pelouse de Benfica (1-1) en Ligue des champions, Mbappé reste sur deux matchs sans marquer, mais il totalise tout de même onze buts cette saison en douze apparitions toutes compétitions confondues.