Reims-PSG: Ramos exclu, tensions sur le terrain et dans les couloirs... Paris s'est compliqué la vie dans un match tendu

Le Paris Saint-Germain, réduit à dix à la 42e minute après l'exclusion de Sergio Ramos, a concédé son deuxième match nul de la saison sur le terrain de Reims (0-0), samedi soir lors de la 10e journée de Ligue 1.

Le PSG se satisfera sans difficulté de ce nul (0-0) arraché à dix contre onze sur la pelouse du Stade de Reims, à l’issue d’un match tendu où il s’est compliqué la vie. D’abord en ne mettant pas les ingrédients suffisants pour se mettre à l’abri contre le 17e de Ligue 1, puis en cédant à la frustration née de ces difficultés à répondre à l’agressivité (positive) rémoise.

Sans envie ni grande conviction pour faire progresser le ballon, ce PSG remanié dans les grandes largeurs s’est contenté de jouer au petit trot, s’imaginant sans doute que cela suffirait pour trouver l’ouverture. Mais rien n’a fonctionné dans cette nouvelle animation, aussi parce que les Rémois ne se sont pas laissés dicter le rythme. Le pressing sans relâche imposé à une fébrile défense parisienne pour contrarier les sorties de balle leur a permis de se créer plusieurs situations.

L’expulsion de Sergio Ramos a évidemment tout changé. Le très expérimenté défenseur espagnol, encore en difficulté ce soir, s’est laissé déborder par ses émotions. Une fâcheuse tendance parisienne quand les vents sont contraires. Averti dans un premier temps pour avoir manifesté de façon un peu trop véhémente son mécontentement, Ramos a vu le carton jaune se transformer en rouge à l’initative de l’arbitre, sans doute échaudé par l’attitude agressive de l’ancien joueur du Real Madrid.

Mauvais gestes et échauffourées

Pour conserver un infime espoir de l’emporter, Christophe Galtier a tout misé sur la grosse activité de Vitinha, entré à la pause, et la créativité de Neymar, remplaçant de Carlos Soler, plutôt décevant pour sa première titularisation. Et si le Portugais a ramené de la vie et de la personnalité à cette équipe du Paris Saint-Germain, avec cette volonté constante de mettre du rythme, Neymar a gâché une incroyable opportunité d’ouvrir le score sur une belle ouverture de Mbappé (67e) qui n’a pas manqué de le lui faire remarquer.

Le PSG n’a pas trouvé la faille, mais Reims non plus. Malgré des occasions de chaque côté, personne n’a su prendre l’avantage. Gianluigi Donnarumma a d’ailleurs eu de moins en moins de situations chaudes à gérer après l’heure de jeu et un festival de Zeneli, dernière occasion franche obtenu par le club champenois. Les Parisiens ont laissé passer l’orage (24 tirs pour Reims, 4 cadrés), mais leur incapacité à gérer leurs émotions dans l’adversité a une nouvelle failli leur coûter cher en seconde période.

Achraf Hakimi, en voulant défendre un coéquipier qui venait de subir une faute, a déclenché une échauffourée. Neymar et Mbappé ont ensuite voulu se faire justice en multipliant les mauvais gestes inutiles à leur tour, sous le regard exaspéré de leur entraîneur, obligeant l’arbitre de la rencontre à multiplier les avertissements à défaut de tenir le match, avant le coup de sifflet final.

Reims profite de ce point glané à domicile pour se hisser à la 14e place, tandis que Paris conserve la première avec trois points d’avance sur l’OM, avant de se recevoir son ennemi juré au Parc des Princes dimanche prochain. Lorient, en déplacement à Brest ce dimanche, peut revenir à un point du club de la capitale.