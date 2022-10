Reims-PSG: Mbappé était "orphelin de Messi et Neymar" selon Galtier

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier est revenu sur la prestation sans éclat de son attaquant Kylian Mbappé face à Reims (0-0), samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Pas de but, un duel et des dribbles manqués, peu de différences… Ce n’était clairement pas le Kylian Mbappé des grands soirs samedi à Reims (0-0). A l’image de son équipe, sans inspiration et vite réduite à dix après l’expulsion de Sergio Ramos, l’attaquant parisien n’a pas réussi à tromper la vigilance de l’arrière garde rémoise. Pour Christophe Galtier, cette contre-performance s’explique en partie par l’absence de ses partenaires d’attaque Lionel Messi (blessé) et Neymar, remplaçant au coup d’envoi et entré à la 57e minute à Auguste-Delaune.

"Dès que Ney est entré, on a vu des bonnes relations"

"Evidemment que Kylian était un peu orphelin de Léo et de Ney, a commenté l’entraîneur du PSG après cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Je m’en doutais. Je pensais qu’au fur et à mesure du match… Dans mes plans, il était prévu que l’association avec Ney existe à un certain moment. Ney n’a pas débuté le match parce qu’il a beaucoup joué ces derniers temps. Dès que Ney est entré, on a vu des bonnes relations. C’est à partir de ce moment-là que notre deuxième période a été plus intéressante alors qu’on était en infériorité numérique." Et Galtier de poursuivre : "Malheureusement Ney a manqué un peu de justesse dans son face-à-face. Et Kylian, est tombé sur un gardien (Yehvann Diouf) qui a fait un arrêt décisif dans son face-à-face. Ça se joue aussi à ça même si on ne peut pas s’en contenter." Kylian Mbappé aura l'occasion de faire oublier cette prestation sans relief dès mardi soir, face à Benfica, en Ligue des champions.