PSG: plusieurs arrestations après le cambriolage chez Verratti

Selon la presse espagnole et l’AFP, six personne ont été interpellées en Espagne après le cambriolage dans la maison où résidait le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, à Ibiza, lundi.

Six personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage lundi de la maison où résidait le joueur du Paris Saint-Germain Marco Verratti à Ibiza, jeudi selon des sources proches de l'enquête de l’AFP. Deux personnes ont été interpellées dans le port de Denia (est de l'Espagne), quatre autres ont été incarcérées à Malaga (sud), ont précisé ces sources sans plus de détails.

Une bande organisée spécialisée dans le cambriolage

Selon la presse espagnole, quatre des six individus appréhendés sont albanais, les deux autres étant un Espagnol et un Roumain, qui constituent une bande organisée spécialisée dans le cambriolage. Toujours selon la presse, qui l'avait estimé à 3 millions d'euros environ, la police espagnole a récupéré une grande partie du butin.

De nombreux bijoux, objets de valeurs et argent en liquide avaient été dérobés, selon la presse locale. Cela s’est passé dans une maison appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo, que l’ancien joueur de Pescara louait avec ses proches. Personne n’était sur le place au moments du méfait. De nombreux footballeurs passent actuellement leurs vacances sur l’île des Baléares, comme Lionel Messi, Luis Suarez, Cesc Fabregas, Franck Ribéry ou Robert Lewandowski, aperçu mercredi soir dans le même restaurant que Xavi, entraîneur du FC Barcelone, qui courtise le Polonais.



La reprise de l’entraînement est programmée lundi prochain pour les joueurs du PSG. Les internationaux engagés dans les matchs jusque mi-juin avec leurs sélections auront droit à quelques jours supplémentaires. Selon Le Parisien, les Français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont attendus le 11 juillet, date qui comparait aussi concerner Verratti et son compatriote Gianluigi Donnarumma. Ce devrait aussi être le cas de Lionel Messi, Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes ey Keylor Navas.