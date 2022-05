PSG: Pochettino annonce une probable rencontre au Qatar avec Al-Khelaîfi pour parler de son avenir

En conférence de presse ce samedi, après la victoire 4-0 de son équipe en déplacement à Montpellier, Mauricio Pochettino a confié qu'il allait sans doute voir son président Nasser Al-Khelaîfi pour parler de son avenir. Le PSG se trouve actuellement au Qatar, pour effectuer un mini-stage.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino n'a pas la garantie d'être encore sur le banc parisien la saison prochaine. Malgré un titre de champion de France obtenu assez largement, le technicien argentin ne pourra pas balayer plusieurs éléments de son bilan, dont le revers en Ligue des champions.

Après la victoire de son équipe (4-0) sur le terrain de Montpellier, Mauricio Pochettino a abordé son avenir: "Sans doute que je devrais voir le président (Nasser Al-Khelaïfi, NDLR) au Qatar. Nous nous verrons sûrement. Mais pour que ça soit bien clair, la planification de nos rencontres sont toujours du fait de nos supérieurs."

Pour rappel, le PSG s'est envolé ce samedi soir au Qatar pour effectuer un mini-stage de deux jours. Arrivé en fin d'année 2020 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a dû composer ces dernières semaines avec la gronde des Ultras du PSG, dont la colère s'affiche ostensiblement depuis la renversante défaite face au Real Madrid.

"La demande principale d'un club comme le PSG est de gagner la Ligue des champions"

Ces derniers temps, Mauricio Pochettino a été critiqué également pour sa gestion des jeunes joueurs, qui ne joueraient pas assez en cette fin de saison. Xavi Simons, Edouard Michut et Djeidi Gassama ont eu l'occasion ce samedi d'entrer en jeu en seconde période. "On a beaucoup parlé du sujet des jeunes. Jouer cinq minutes dans un club comme le PSG est une expérience énorme pour un jeune, a indiqué Pochettino. Notre staff veut accompagner ces jeunes, mais parfois on parle trop à la légère de certains sujets. La demande principale d'un club comme le PSG est de gagner la Ligue des champions."

Reste à savoir donc si Mauricio Pochettino apparaît comme la bonne personne aux yeux de ses dirigeants pour permettre au PSG d'atteindre cet objectif européen. Lionel Messi et ses coéquipiers mettront fin à leur saison au Parc des Princes samedi prochain, avec la réception de Metz.