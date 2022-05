Chelsea: la grogne des joueurs envers Tuchel, qui leur a supprimé un jour de repos

Après le match nul de Chelsea contre Wolverhampton (2-2), Thomas Tuchel a décidé de convoquer ses joueurs le lendemain pour s'entraîner, alors qu'une journée de repos était prévue.

Le match nul de Chelsea face à Wolverhampton (2-2) n'a visiblement pas plu à Thomas Tuchel. Vexé, l'entraîneur des Blues a décidé de convoquer son groupe dimanche pour un entraînement supplémentaire, alors qu'une journée de repos était initialement prévue. Selon le Sun, qui cite des sources présentes à Stamford Bridge, les joueurs n'ont pas apprécié cette convocation, prétextant une saison longue et intense (59 matchs joués toutes compétitions confondues). Les titulaires ont fait de la gym, tandis que ceux qui étaient sur le banc se sont entraînés.

L'ancien coach du PSG est déterminé à redresser la situation, même si cela implique d'être ferme avec son équipe. Il a également organisé une réunion après la séance, où il a fait part de ses motivations. L'Allemand exige des joueurs qu'ils fassent preuve de plus de caractère et refuse que la fatigue ou la vente imminente à l'homme d'affaires américain Todd Boehly et son consortium servent d'excuse à la mauvaise forme des champions du monde, qui restent sur une victoire en cinq matchs.

La Cup pour sauver la saison

Certaines stars craignent également que la perte de leaders comme Antonio Rüdiger et Cesar Azpilicueta le mois prochain affaiblisse leur candidature au titre la saison prochaine. Le média britannique explique que Thomas Tuchel aurait également eu une discussion avec Marcos Alonso, vexé d'avoir être remplacé à la pause lors de la réception des Wolves. Chelsea nie toute dispute entre les deux hommes, mais des sources affirment qu'Alonso a eu l'impression d'être le bouc émissaire de la mauvaise prestation de l'équipe.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions, troisième de Premier League et battu en finale de League Cup, Chelsea n'a plus que la finale de la Cup contre Liverpool samedi pour sauver une saison marquée par un titre de champion du monde des clubs. Des objectifs bien moins prestigieux que la saison dernière, où les Blues ont remporté leur deuxième C1 contre Manchester City (1-0).