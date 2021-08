PSG: Pochettino inquiet pour Icardi, touché à l'épaule contre Brest

Quelques instants après la victoire du PSG vendredi face à Brest (4-2), pour la 3e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino s'est montré peu rassurant au sujet de Mauro Icardi, sorti en fin de rencontre. Le buteur argentin souffre de l'épaule droite.

Les nouvelles étaient peu rassurantes vendredi soir pour Mauro Icardi, touché à l'épaule lors du déplacement victorieux du PSG (4-2) face à Brest, lors de la troisième journée de Ligue 1. Le buteur argentin, titulaire en attaque avec Kylian Mbappé, a été contraint de sortir en fin de partie (86e), remplacé par le jeune Arnaud Kalimuendo.

"Ça ne semble pas bon"

Dans un entretien d'après-match à ESPN Argentine, Mauricio Pochettino n'était guère optimiste pour son buteur, resté muet à Brest après avoir marqué lors des deux premières journées face à Troyes (2-1) et Strasbourg (4-2). "Il faudra voir les analyses et les radios quand il reviendra à Paris, on verra, mais ça ne semble pas bon, a confirmé Mauricio Pochettino à propos de son compatriote Icardi. Espérons que ça ne soit pas trop grave, et juste une frayeur, mais il a mal à l'épaule et jusqu'à notre retour à Paris, nous ne saurons pas ce qu'il a."

Perturbé par plusieurs blessures la saison dernière, Icardi avait seulement disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, pour 13 buts. Il profitait de certaines absences en ce début de saison, pour obtenir du temps de jeu, alors que des rumeurs à son sujet laissaient envisager un départ cet été. Il devrait donc effectuer des examens pour connaître la durée de son indisponibilité potentielle.

Avant la trève internationale de septembre, le PSG doit encore se déplacer à Reims le dimanche 29 août (20h45). Un match qui pourrait s'annoncer assez exceptionnel avec le retour de Neymar et les grands débuts de Lionel Messi. En attendant, le PSG s'est déjà installé ce vendredi soir dans le fauteuil de leader de Ligue 1, avec neuf points pris en trois matchs.