PSG: Pochettino ne ferme pas la porte à d'autres recrues estivales

En conférence de presse ce jeudi, avant le déplacement à Brest vendredi (21h) pour la 3e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a laissé la porte ouverte à d'autres nouvelles recrues d'ici la fin du mercato. L'entraîneur argentin a expliqué que le club parisien est toujours disposé à "améliorer son effectif".

Le PSG s'est déjà déjà considérablement renforcé lors de ce mercato estival. Avec cinq recrues de choix, dont Lionel Messi et Sergio Ramos, le club parisien a signé quatre joueurs libres. Seul Achraf Hakimi a nécessité une indemnité de transfert, recruté pour près de 60 millions d'euros à l'Inter Milan.

"Le PSG est toujours ouvert pour améliorer son effectif"

Avant la rencontre face à Strasbourg (4-2) samedi dernier en Ligue 1, le PSG avait présenté ses recrues au Parc des Princes. Mais à en croire Mauricio Pochettino, le marché parisien pourrait ne pas en rester là d'ici le 31 août, date de la fin du mercato.

"En football, vous ne pouvez jamais savoir. Nous savons qu'il se passe beaucoup de choses, dont des retournements de situation et ça peut varier considérablement. Mais un club comme le PSG est toujours ouvert pour améliorer son effectif, a lâché le technicien argentin, ce jeudi en conférence de presse. On sait qu'il se dit beaucoup de choses, qui se passent ou non, et les rumeurs prennent place dans le mercato tant qu'il est ouvert."

Confiant à l'idée de pouvoir garder Kylian Mbappé cette saison, Mauricio Pochettino n'a pas souhaité donner des noms concernant les éventuelles pistes ni préciser les postes à renforcer. "Si je dois en parler, c'est avec mon directeur sportif Leonardo, et à mon président. Si j'en parle publiquement en tant qu'entraîneur du PSG, ça créerait des problèmes", a souri Pochettino.