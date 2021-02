PSG: Pochettino ne veut pas précipiter le retour de Neymar

Blessé face à Caen en Coupe de France, Neymar ne sera pas mis sous pression pour revenir à temps pour le choc face au Barça, en C1 (10 mars en direct sur RMC Sport1). L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino s'y est engagé.

Neymar, blessé sur la pelouse de Caen en Coupe de France, ne sera pas rétabli à temps contre Monaco ce dimanche (21h). Pour ce face-à-face de haut de tableau très attendu en Ligue 1, Mauricio Pochettino sera privé du Brésilien, touché aux adducteurs. L'international auriverde va poursuivre ses soins et sa préparation individuelle. En vue du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Barça, le 10 mars ? Le PSG a prouvé qu’il était capable de gagner sans lui, et Pochettino ne semble pas vouloir se précipiter avec son maître à jouer.

Pas de pression pour le retour de Neymar

"Le rétablissement de Neymar suit son cours tout à fait normalement, et la stratégie mise en place par notre équipe médicale, a indiqué le technicien argentin en conférence de presse. Quel que soit le match, quelle que soit la compétition, la priorité est le bien-être du joueur, qu’il récupère de la meilleure façon possible. Nous voulons que les joueurs reviennent le plus vite possible, mais cela ne sera jamais lié à un match en particulier. La priorité absolue est que Neymar se rétablisse bien, et il sera de retour en temps voulu."

En l’absence de Neymar, Mauricio Pochettino pourra compter sur l’une des plus fines gâchettes du championnat de France, le Bondynois Kylian Mbappé, auteur d’un triplé remarquable au Camp Nou cette semaine (4-1 face au Barça). Forcément, le score du match aller contre les Catalans invite le staff à mettre moins de pression sur Neymar pour le faire revenir. Avec cette performance de classe, Mbappé a montré combien il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous, faisant oublier les absences du Brésilien et d'Angel Di Maria.