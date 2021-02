Barça-PSG: la joie folle de Neymar sur le 3e but de Mbappé

Neymar s'est filmé en train d'exulter au moment du troisième but de Kylian Mbappé, mardi soir lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions remporté 4-1 par le PSG contre le Barça.

Neymar a vibré pour le PSG. S'il y avait encore le moindre doute sur son implication et son attachement au club de la capitale, le Brésilien l'a levé en diffusant ce mercredi une vidéo de lui prise pendant la victoire 4-1 de ses coéquipiers contre le Barça.

Pendant ce huitième de finale aller de la Ligue des champions, Neymar a exulté au moment du troisième but de Kylian Mbappé à la 85e minute. Une réaction qu'une caméra a capté chez lui, et qu'il a partagée sur le réseau social Triller.

Très actif sur les réseaux sociaux pendant le match

Avant le coup d'envoi, Neymar avait fait part de sa frustration de ne pas pouvoir disputer ce match contre son ancien club (2013-2017). La faute à sa blessure aux adducteurs, contractée à Caen, qui pourrait bien le priver aussi du match retour prévu le 10 mars au Parc des Princes.

En tout cas, pendant le match, Neymar n'a pas manqué de commenter le match sur son compte Twitter et de réagir au premier but de Kylian Mbappé (33e). Entre temps, il avait déjà tweeté pour fustiger la décision de l'arbitre d'accorder le penalty transformé par Lionel Messi. Le numéro 10 a cependant rétropédalé en supprimant son message, sans doute après avoir vu un ralenti prouvant qu'il y avait bel et bien une faute de Layvin Kurzawa sur Frenkie De Jong.

À la fin du match, Neymar a publiquement applaudi le triplé de son coéquipier, mais aussi la prestation du "crack" Leandro Paredes, selon ses termes.