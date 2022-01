PSG: Pochettino rassure sur l'état de forme d'Icardi après une étonnante photo

Passé en conférence de presse ce samedi à la veille du choc face à l'OL (ce dimanche à 20h45), lors de la 20e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de l'état de forme de Mauro Icardi. Face à la pénurie de joueurs offensifs, l'entraîneur du PSG pourrait associer l'attaquant argentin à Kylian Mbappé, même si les deux hommes ont peu joué ensemble cette saison.

Les fêtes de fin d'année offrent une courte période de répit aux footballeurs, l'occasion pour certains de relâcher la pression. Peut-être un peu trop pour Mauro Icardi, dont une photo a circulé sur les réseaux sociaux fin décembre, où l'attaquant du PSG ne semblait pas au meilleur de sa forme physique.

Interrogé ce samedi en conférence de presse, avant le choc ce dimanche (20h45) face à l'OL pour la 20e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a prétendu ne pas savoir "de quelle photo on parle". "Mauro Icardi est en bonne forme. Si on sort des photos de moi, on pourrait penser aussi que je ne suis pas dans un bon état, a ironisé le coach argentin. Mauro va bien, il s'entraîne bien également. Nous gardons un œil sur lui mais je pense qu'il est en forme."

"Avec Mbappé, ils ont des qualités différentes"

Avec les absences de plusieurs joueurs offensifs comme Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria ou Julian Draxler, Mauro Icardi semble forcément avoir l'occasion de commencer en tant que titulaire face à Lyon. L'occasion, si tel est le cas, de combiner avec Kylian Mbappé, l'homme fort du début de saison parisien.

"Pour parler de la relation entre les deux joueurs, il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble récemment. La dernière fois que Mauro Icardi a été titulaire (face à Lorient, NDLR), Kylian Mbappé était suspendu, a rappelé Pochettino. Ils ont des qualités différentes, mais ils peuvent certainement les utiliser pour être complémentaires. On verra demain s'ils peuvent jouer ensemble en attaque, ce sera une belle opportunité pour les voir."

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi a participé à 20 rencontres (toutes compétitions confondues) avec le PSG, pour cinq buts marqués. Mais arrivé au PSG à l'été 2019, l'ancien joueur de l'Inter Milan a perdu sa place de titulaire ces derniers mois et des rumeurs de départ l'entourent désormais, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024.