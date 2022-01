PSG: Rothen tacle l'attitude de Messi vis-à-vis de Pochettino

Lionel Messi, désormais négatif au Covid-19, est arrivé en France. Mais l'attaquant argentin, rentré au pays pour les fêtes, n'avait pas donné de nouvelles à son entraîneur Mauricio Pochettino. Un comportement qui ne passe pas pour Jérôme Rothen.

Positif ces derniers jours au Covid-19, avant d'être testé négatif et de pouvoir rentrer en France, Lionel Messi n'a pas prévenu pour autant son entraîneur Mauricio Pochettino. A l'issue de la victoire du PSG ce lundi en Coupe de France contre Vannes, le technicien argentin a d'ailleurs avoué qu'il n'a pas "eu de nouvelles" de la part de son joueur. Un désaveu selon Jérôme Rothen.

"Terrible pour Pochettino"

"Je pars du principe que tu dois respecter ton entraîneur. Quand il t'arrive une galère comme ça, j'ai été éduqué ainsi à Clairefontaine notamment, l'entraîneur est au-dessus de tout le monde, que tu sois une star ou non. Le boss, celui qui met l'équipe en place, c'est Pochettino. A travers son message où il dit qu'il ne sait pas où est Messi, ça signifie simplement que Messi n'a pas pris son téléphone pour s'expliquer avec Pochettino. Cela explique pas mal de choses, a jugé Rothen lors de son émission sur RMC. L'entraîneur peut faire ce qu'il veut... Cela doit être terrible. (...) Je trouve ça très choquant de la part de Messi."

Rentré chez lui en Argentine pour la période des fêtes, Lionel Messi a finalement été autorisé ce mardi soir à faire le voyage en direction de Paris, à quelques jours du choc de Ligue 1 face à l'OL dimanche. "Pochettino n'est pas respecté par Lionel Messi qui doit être l'homme fort, celui qui montre les 'vraies' valeurs. Les autres ne doivent pas le respecter non plus, estime Rothen. Le seul qui le respecte fortement, à mon avis, c'est Kylian Mbappé et ça transpire alors que ça ne sent pas du tout avec les autres. Messi est criticable sur ce coup. Si tu ne respectes pas ton entraîneur, tu ne peux pas y arriver. Le PSG souffre énormément de ça ces dernières années."

Le timing s'annonce en tout cas serré pour Lionel Messi, qui n'aura que quelques jours d'entraînement avant ce premier match de la deuxième partie de saison en championnat. A mi-parcours, l'ancien joueur du Barça, arrivé l'été dernier au PSG, n'a inscrit qu'un but en Ligue 1, en 11 matchs disputés.