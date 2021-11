PSG: Pochettino s’agace des interrogations sur son style de jeu

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, s’est agacé d’une question sur son supposé manque de style dans une interview à l’Equipe. Le manager défend son approche qui dépend des attentes du club, selon lui.

Les championnats reprennent leurs droits ce week-end après deux semaines de trêve internationale. Et ses débats avec. Large leader de Ligue 1, le PSG reçoit Nantes samedi (17h, 14e journée de Ligue 1) accompagné de quelques réserves sur son style de jeu. Mauricio Pochettino, entraîneur parisien, a été interrogé sur ce sujet dans L’Equipe. Et cela l’a un peu agacé.

"Je le dis avec beaucoup de respect, mais cette question traduit un certain manque de respect, a-t-il répondu. C'est comme si je vous disais que vous n'aviez pas de style dans votre écriture. Bien sûr que vous en avez un, vous êtes professionnel et c'est pour ça que vous êtes assis là. Tout entraîneur, au plus haut niveau comme en amateur, a un style. Quand tu travailles pour devenir entraîneur, tu développes ton style : tes goûts, ton management, tes méthodes avec ton staff."

"Les attentes nées cet été font qu'avant même de débuter un match, tu dois gagner et gagner 5-0"

"On est un staff qui a un style défini, une philosophie, des idées, poursuit-il. Après, la question est de savoir comment et à quel moment tu peux mettre en oeuvre ce qui te correspond vraiment. Et ça, ça dépend des exigences du club, comme on le disait tout à l'heure. Si vous regardez ce qu'on a fait à l'Espanyol, à Southampton ou à Tottenham, vous verrez le style de jeu qui nous plaît. Si vous regardez un match de notre première et de notre troisième saison à Tottenham, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a eu une stratégie pour en arriver là."



Avant cela, le technicien argentin avait aussi regretté une impatience démesurée autour de son équipe et de ses stars. "Les attentes nées cet été font qu'avant même de débuter un match, tu dois gagner et gagner 5-0, remarque l’Argentin. Et si après dix minutes de jeu tu ne mènes pas déjà 3-0, pfff... quelle déception! Je pense que c'est une erreur. L'obligation n'existe pas dans le foot, les adversaires aussi ont des qualités et savent te compliquer les choses."