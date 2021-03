PSG: Pochettino souhaite "le meilleur" à Sampaoli à l'OM

L'entraîneur argentin du PSG, Mauricio Pochettino, a réagi ce mardi à l'arrivée de son compatriote Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Même s'il le connaît peu, il a mis la rivalité de côté le temps de lui souhaiter bonne chance.

L'un a 49 ans et a évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa à Newell's, l'autre en a 60 et a observé comme un passionné le travail d'"El Loco" en Argentine, mais les deux n'ont jamais collaboré ensemble, et ne se sont jamais affrontés non plus. Ce qui devrait changer dans les prochains mois.

Quelques jours après la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a évoqué ce mardi l'arrivée de son compatriote dans le championnat de France.

"Je crois que je ne lui ai parlé qu’une ou deux fois"

"Logiquement, je le connais comme Argentin, je connais son travail à la tête de la sélection argentine et de la sélection chilienne, a expliqué le coach parisien. Je lui souhaite le meilleur, et bonne chance dans son travail. Je crois que je ne lui ai parlé qu’une ou deux fois, je ne le connais pas très bien, donc tout ce que je peux faire c’est lui souhaiter le meilleur dans son nouveau projet." Et qu'importe la rivalité.

Sampaoli, qui a terminé son aventure à l'Atlético Mineiro (Brésil) la semaine passée, est arrivé ce mardi midi à Marseille. Sauf accord avec les autorités, l'entraineur devra respecter une semaine d'isolement, compte tenu du contexte sanitaire. Si tout se passe normalement, le successeur d’André Villas-Boas devrait être autorisé à diriger l'OM pour la première fois depuis le banc de touche lors du match en retard contre Rennes, le mercredi 10 mars.