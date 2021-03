OM: fin de l’attente, Sampaoli est arrivé à Marseille

Jorge Sampaoli est arrivé en France ce mardi matin. Le nouvel entraîneur de l’OM pourrait être placé en isolement afin de respecter le protocole sanitaire lié au coronavirus et attendre quelques jours avant de débuter physiquement sa mission à Marseille.

L’attente est enfin terminée, place à l’excitation. Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille. Le nouvel entraîneur de l’OM a posé le pied en fin de matinée ce mardi à Marignane. Parti lundi soir à 21h du Brésil et de la ville de Sao Paulo, le technicien argentin va enfin pouvoir débuter son aventure dans la cité phocéenne.

Le nouvel entraîneur de l’OM a été exfiltré dès sa descente de l’avion, évitant les supporters et journalistes présents sur place. Une dizaine de policiers se trouvaient également à l’aéroport afin de limiter les mouvements des supporters.

Des débuts suspendus à une probable septaine

Arrivé sur un vol classique depuis le Brésil, Jorge Sampaoli ne devrait pas pouvoir échapper aux conséquences de la crise sanitaire. Sauf accord avec les autorités, l’entraîneur de 60 ans se retrouvera donc soumis à une septaine avant de pouvoir pleinement assumer ses fonctions à Marseille.

Cette période d’isolement empêcherait ainsi Jorge Sampaoli de figurer sur le banc de l’OM ce mercredi lors du choc contre Lille. Idem dimanche prochain pour le seizième de finale de Coupe de France face au Canet-en-Roussillon (N2). Si tout se passe normalement, le successeur d’André Villas-Boas devrait alors être autorisé à diriger Marseille pour la première fois depuis le banc lors du match en retard contre Rennes, le 10 mars.

Le staff de Sampaoli est bouclé

Des restrictions sanitaires qui ne devraient pas l’empêcher de prendre les rênes de l’équipe cette semaine. Jorge Sampaoli pourrait ainsi collaborer avec Nasser Larguet pour diriger l’OM pendant les matchs ou les entraînements, le coach argentin se chargeant de gérer le tout à distance.

A la fin de la période d’isolement de Jorge Sampaoli, et sauf improbable rebondissement, l’actuel entraîneur intérimaire retournera ensuite s’occuper du centre de formation marseillais.

Une fois sa prise de pouvoir totalement effective, l’Argentin collaborera avec quatre assistants: son adjoint Jorge Desio, son préparateur physique Pablo Fernández, un deuxième assistant nommé Diogo Meschine et l'ancien joueur de Metz ou de Châteauroux, Patricio d'Amico (46 ans), en qualité d'analyste vidéo. L'ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili s’est engagé jusqu’en 2023 et aura pour mission première d’assurer une qualification de son équipe pour l’Europe.