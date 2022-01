PSG: pour 2022, Messi souhaite la fin du "virus de merde"

Sur ses réseaux sociaux, Lionel Messi a fait un (court) bilan de son année 2021 et partagé ses vœux pour 2022. Avec un souhait : que le coronavirus disparaisse enfin.

2021 aura été une année bien particulière pour Lionel Messi. Avec notamment le sacre de l’Argentine lors de la Copa America, son départ de Barcelone et son arrivée inattendue au PSG et plus récemment un septième Ballon d’or gagné. Au moment d’attaquer 2022, le natif de Rosario a adressé ses vœux dans un message posté sur son compte Instagram dans la nuit de vendredi à samedi.

"Je ne peux que rendre grâce pour tout ce que j'ai vécu en 2021. Encore plus quand beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment à cause du virus de merde qui ne finit jamais. Espérons que 2022 apporte beaucoup de santé, c'est ce que je vous souhaite à tous pour la nouvelle année. Bisous à tous !!!", a commenté Messi, avec une rétrospective en images de ses meilleurs moments passés l'année dernière. Un post déjà liké par plus de 5 millions de personnes.

Reprise à la carte pour les Parisiens

Messi, qui a passé les fêtes de fin d'année en famille en Argentine, reprendra dans les prochains jours le chemin de l'entraînement avec Paris. Avant la trêve internationale, Mauricio Pochettino avait annoncé une reprise à la carte pour ses joueurs. "Le PSG est un club spécial. Nous avons 90 ou 95% d'internationaux. Nous reprendrons le 1er janvier. Pour les Sud-Américains qui iraient fêter le 31 en famille, cela concerne aussi les Européens, ils pourront passer un moment en famille, avec 7 ou 8 jours de repos pour récupérer", avait indiqué le technicien argentin.

Kylian Mbappé, lui, a fait son retour au Camp des Loges dès vendredi, avec donc un jour d'avance. Une bonne façon de se remettre en jambes avant de défier Vannes, lundi (21h10), pour les 16es de finale de la Coupe de France.