PSG: pour Eto'o, Mbappé sera "le plus grand pendant 10 ou 15 ans"

Samuel Eto'o, interrogé par AS ce mardi, a affirmé que Kylian Mbappé serait le plus grand joueur du monde au cours des 10 à 15 prochaines années. Pour l'ancien attaquant camerounais, la vedette du PSG "arrive au bon moment".

Après le nouveau triomphe de Lionel Messi à la cérémonie du Ballon d'or, le quotidien AS a interrogé Samuel Eto'o pour avoir son avis sur ce palmarès très discuté. L'occasion pour lui d'applaudir son "ami", qu'il a côtoyé au Barça de 2004 à 2009, mais aussi de se prononcer sur celui qui dominera plus tard le football mondial comme l'Argentin l'a fait. Et pour lui, il n'y a aucun doute: Kylian Mbappé est l'heureux élu.

"Il arrive au bon moment. Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière à cause de l'âge, et Mbappé arrive. Je m'attends à ce qu'il soit le plus grand durant les 10 à 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres", a estimé Samuel Eto'o.

Le journal madrilène lui a alors demandé s'il voyait Kylian Mbappé devenir le n°1 du monde du ballon rond au PSG ou au Real. L'ancien buteur camerounais a répondu en plaisantant: "À Paris, parce que je vais le voir samedi prochain..."

"Neymar? L'un des meilleurs"

En outre, Samuel Eto'o s'est aussi exprimé à propos de Neymar, qu'il considère encore comme "l'un des tous meilleurs du monde", en dépit des blessures et du rendement bien moins impressionnant qu'autrefois. "S'il faut choisir trois footballeurs dans le monde, beaucoup optent pour Neymar. Pas parce qu'il pourrait être l'un des meilleurs, mais parce qu'il l'est déjà".