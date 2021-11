PSG: une petite phrase de Mbappé intrigue la presse espagnole sur son avenir

Une petite phrase prononcée par Kylian Mbappé avant la cérémonie du Ballon d’or met en alerte la presse espagnole qui l’interprète comme un message caché sur son avenir.

Le 1er janvier approche à grands pas et la presse espagnole scrute la date avec impatience. Ce jour-là, Kylian Mbappé sera à six mois de la fin de son contrat avec le PSG et pourra négocier avec le club de son choix. Chaque sortie de l’attaquant est donc interprétée et celle de lundi soir avant la cérémonie du Ballon d’or n’a pas échappé au journal As.

Interrogé sur La Chaine L’Equipe au moment de son arrivée sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet (Paris), le champion du monde 2018 a confié son objectif de décrocher un jour le graal individuel. "Tout dépend quels sont les objectifs de vos carrières mais bien sûr pour moi, c’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs, a-t-il reconnu. Il y a un processus pour arriver à ce type de place et je pense que je suis sur le bon chemin."

Le mot "processus" est qualifié de "mystérieux" par le média madrilène qui y voit une référence à son avenir. Le journal suppose que ce "processus" passe par un départ de la capitale française pour rejoindre celle de l’Espagne l’été prochain. Le Real Madrid est toujours sur les rangs pour accueillir le champion du monde 2018 après deux tentatives en fin de mercato l’été dernier. Selon As, "le joueur sait que signer à Madrid augmente ses chances de remporter le trophée". "Principalement parce qu'être décisif dans une équipe de cette taille lui faciliterait la tâche grâce au boost médiatique que cela entraînerait", ajoute l'article.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT



L’attaquant du PSG a terminé neuvième du Ballon d’or, son plus mauvais résultat depuis qu’il est professionnel. Mais il a tout de même apprécié la soirée. "C’est toujours spécial, il ne faut jamais banaliser ce genre de moments, a-t-il déclaré. Tous les meilleurs joueurs du monde sont là, des légendes. Je reste quand même un gamin qui est content de voir les joueurs, c’est un plaisir. J’ai joué contre tous les joueurs actuels, je suis toujours impressionné de voir des légendes, des joueurs qui ont joué avant."

Il n’est pas reparti avec un prix mais a remis le Ballon d’or féminin à la joueuse du Barça, Alexia Putellas. Lionel Messi, son partenaire en club, a lui décroché le septième Ballon d’or de sa carrière.