PSG: pourquoi Galtier ne mérite pas de rester sur le banc, d'après Rothen

Lors de son émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur l'avis de Christophe Galtier, qui a estimé samedi "mériter" une deuxième saison au PSG. Pour le consultant, le technicien a eu sa chance mais n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés et surtout à montrer sa patte.

Christophe Galtier souhaite effectuer une deuxième saison au PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le technicien parisien a même estimé samedi soir, après le titre décroché en Ligue 1, qu'il méritait de rester l'année prochaine. Un avis que ne partage pas Jérôme Rothen.

"Quand tu as un effectif comme celui du PSG, il doit y avoir des grandes lignes plus claires que cette année"

Lors de son émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, le consultant a jugé que le "constat était terrible" pour Christophe Galtier. "Oui il est champion, mais est-ce qu’être champion aujourd’hui pour le PSG ce n’est malheureusement pas devenu banal? A l’image de leur fête à Strasbourg, je pense que ça devient banal aux yeux de tout le monde: les joueurs, les dirigeants, et surtout les supporters, a commenté l'ancien joueur parisien. C’est grave, mais on minimise le titre de champion."

"Et donc derrière, qu’est-ce qui permet de dire que l’entraîneur a apporté des choses intéressantes? C’est le style qu’il a, l’équipe type qu’il met en place… Quand tu as un effectif comme celui du PSG, il doit y avoir des grandes lignes plus claires que cette année, a prolongé Rothen. Il n’y a pas d’équipe type, pas de style. En début de saison on nous a dit 'on va défendre à trois', puis on est repassé à quatre, on est revenu à trois milieux, des fois à quatre milieux… Il a testé plein de choses. Mais quand tu testes autant avec ces joueurs-là, c’est qu’au bout d’un moment tu perds les pédales, et ça s’est vu dans le jeu."

Champion de France pour la 11e fois de son histoire, le PSG a obtenu un sacre historique, devenant le club le plus titré dans l'élite hexagonale. Sauf que l'équipe de Galtier a connu l'élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

"Tu as eu ta chance mais tu ne mérites pas de rester"

La deuxième partie de saison, post-Mondial, a été très compliquée pour les Parisiens: "On peut refaire le bilan. (…) Il y a eu neuf défaites sur les 27 derniers matchs. Une défaite tous les trois matchs, a noté l'ex-international français. Quand tu t’appelles le PSG c’est inconcevable. Et après il y a les victoires et malheureusement pour Christophe Galtier, il n’a jamais eu de choix très clairs, il a protégé les statuts… Il y a une seule victoire maitrisée : le 3-0 à Marseille. Le reste du temps, même contre Angers, Troyes, Ajaccio, il a manqué de maitrise, par moments."

En conférence de presse samedi soir, Christophe Galtier a vanté son bilan lorsque la question du "mérite" pour une deuxième saison a été posée: "Oui je le mérite parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, que ce soit sur un plan personnel comme professionnel."

Depuis plusieurs semaines, plusieurs noms circulent autour du PSG pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. Si rien n'a été encore acté, la tendance semble à un départ pour Galtier. "Je suis désolé Christophe, tu es passé à côté de ton année, a conclu Jérôme Rothen. A tous les niveaux. Tu as eu ta chance, mais tu ne mérites pas de rester au Paris Saint-Germain. Après, je pense qu’il rebondira ailleurs. Il le mérite aussi."