PSG: "Qu'il reste, qu'il nous aide!", le message d'Anne Hidalgo pour Kylian Mbappé

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale cet été. Un choix qui attriste Anne Hidalgo, qui souhaite voir rester le champion du monde.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine? Alors que l'avenir du champion du monde, en fin de contrat avec le PSG en juin, est incertain, Anne Hidalgo souhaite que le numéro 7 parisien reste à bord. "Oh mais oui! Qu'il reste, qu'il nous aide! Surtout, je pense qu'au-delà du foot et des résultats, il est tellement important, tellement utile pour donner un espoir à nos jeunes... C'est pour ça que j'ai envie qu'il reste", avoue la maire de Paris dans un entretien pour Télé Loisirs.

"Un exemple pour beaucoup de jeunes"

La candidate à l'élection présidentielle a déclaré sa flamme au natif de Bondy, au club depuis 2017. "Je n'ai pas de pot-de-vin. Mais je voulais dire juste qu'on l'aime tellement. Juste de l'amour, de l'affection, et lui dire qu'il est, dans notre pays, dans cette ville, tellement un exemple pour beaucoup de jeunes. Il en a conscience." Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron se serait également intéressé personnellement au cas Mbappé.

Le journal El Mundo raconte ce jeudi que le président de la République voudrait le voir rester en France au moins une saison de plus. Le média espagnol assure aussi que Nicolas Sarkozy serait intervenu à ce sujet, mais ne donne pas plus de détails. Le premier connaît plutôt bien l’ancien Monégasque. Grand amateur de football et supporter de l’OM, le chef de l’Etat avait notamment échangé avec lui lors d’une vidéo avec les Youtubeurs McFly et Carlito mais aussi à Clairefontaine avant le départ de l’équipe de France pour le dernier Euro.