PSG-Real: malgré l’incertitude liée à son avenir, Mbappé ne fera aucun sentiment

Tous les yeux seront rivés sur lui lors du choc entre le PSG et le Real Madrid, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Mais Kylian Mbappé a promis de tout faire pour que Paris élimine le club merengue, qui rêve de le recruter l’été prochain.

Il le sait parfaitement. Le personnage central de cette double confrontation entre le PSG et le Real Madrid, c’est lui. Kylian Mbappé sera l’attraction d’un huitième de finale de Ligue des champions entre deux clubs qui espèrent compter sur son talent la saison prochaine. Après avoir demandé à partir en Espagne l’été dernier, l’attaquant de 23 ans est resté à Paris, où il est devenu le patron du secteur offensif. Son élement le plus décisif en tout cas.

Mais il n’a pas prolongé son contrat, qui prendra fin à l’issue de la saison, et peut désormais négocier avec n’importe quelle équipe. L’occasion rêvée pour le Real de le récupérer librement l’été prochain, sans indemnité de transfert. De quoi donner une saveur particulière à cette affiche de C1, dont le premier acte aura lieu mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Avant le second prévu à Bernabeu le 9 mars.

"Je suis concentré sur le fait de gagner"

Un double sommet susceptible d’influer sur l’avenir de Mbappé? Depuis le début de sa carrière, le champion du monde 2018 semble assez imperméable à la pression qui l’entoure. Et jusqu’à présent, le surdoué de Bondy entretient le mystère. En assurant qu’il n’a pas encore choisi où il évoluerait en 2022-2023. "Ma décision n’est pas prise", a-t-il expliqué le week-end dernier sur Amazon Prime Video. Avant de confirmer que la Maison Blanche ne le laissait pas indifférent: "Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire de genre de choses."

Malgré son attirance pour un club qui le fascine depuis l'enfance, Mbappé promet qu’il ne fera pas de sentiment à l’heure d’affronter les joueurs de Carlo Ancelotti. Son envie de l’emporter passera avant tout.

"Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après, on verra ce qu’il se passera", résume-t-il. Depuis le début de sa carrière, l’international français (53 sélections, 24 buts) a déjà affronté le Real Madrid à trois reprises en Ligue des champions. Sans jamais le battre. Les deux premiers rendez-vous se sont soldés par deux défaites du PSG début 2018. Déjà en 8e de finale. Après avoir perdu 3-1 à Bernabeu, malgré l’ouverture du score d’Adrien Rabiot, Paris avait été à nouveau battu 2-1 dans son jardin, avec une tête de Cristiano Ronaldo.

Buteur à Bernabeu fin 2019

Un an et demi plus tard, Mbappé n’avait pas pu participer au festival de son équipe lors de la phase de poules (victoire 3-0 en septembre 2019), en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Installé en tribunes aux côtés de Neymar, "Kyky" avait assisté tout sourire au doublé d’Angel Di Maria et à la prestation galactique d’Idrissa Gueye. Deux mois plus tard, il s’était montré décisif sur le gazon de Bernabeu. Après le doublé de Karim Benzema, c'est lui qui a réduit la marque avec de la réussite, avant que Pablo Sarabia n’arrache l’égalisation dans les derniers instants (2-2).

Pour son quatrième duel face aux Madrilènes, le n°7 du PSG a bien l’intention d’obtenir son premier succès. Si possible, en marquant les esprits. "La seule chose que je peux voir ou prédire pour ce choc, c'est la victoire du PSG, a lâché Mbappé fin décembre lors des Globe Soccer Awards à Dubaï. Cela va être très dur, un match compliqué mais je veux gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde en 2022". Comme ça, c’est clair pour tout le monde.